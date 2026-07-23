«Химкинские ведьмы»: магия, трюки и новая угроза

Телеканал СТС совместно с компанией PICK UP FILM анонсировал продолжение комедийного сериала «Химкинские ведьмы». В главных ролях вновь задействованы Агата Дранга, Анна Банщикова и Валерия Астапова — зрители увидят знакомых героинь, но в совершенно иных обстоятельствах.

Для Агаты Дранги возвращение к проекту стало долгожданной встречей с «родными лицами» и одновременно стартом нового творческого этапа. Актриса признаётся: «Вернулась с ощущением шикарно проведённого отпуска. Надеюсь, что второй сезон станет таким же весёлым аттракционом, а герои раскроются чуть больше как личности. Мне самой хочется узнать о прошлом Марины и придать героине больше женственности». Она также отмечает, что во время съёмок первого сезона находилась в «пикантном положении», что ограничивало количество образов, тогда как сейчас можно дать полную волю воображению.

Напомним сюжетную завязку. Три ведьмы — Марина, Света и Оля — едва не передали магический дар, полученный от уличной ведуньи, колдуну Глебу. Однако во время обряда тот неожиданно погибает, а суперсилы случайно переходят к их возлюбленным — Мише, Диме и Ване. Теперь Миша видит призраков, Ваня способен заглядывать в будущее, а Дима читает чужие мысли. Пока парни наслаждаются новыми возможностями, дух Глеба предпринимает попытки вернуться в мир живых и отобрать дар.

Креативный продюсер Игорь Тудвасев подчёркивает двойную природу проекта: с одной стороны, это волшебная история с обилием трюков, с другой — жизненная мораль о том, что для счастья магия не обязательна. В новом сезоне героям предстоит сделать непростой выбор: добиться желаемого сверхъестественным путём или собственными усилиями. По словам продюсера, «кому-то из героев придётся расплатиться за магию, кто-то окажется с разбитым сердцем, а кто-то — на перепутье». Также появятся новые антагонисты, которые помогут глубже раскрыть характеры персонажей.

Зрителей ждёт калейдоскоп фантастических сцен: превращение человека в кентавра, полёты на швабре, погоня за убегающим стулом, проделки ручки судьбы, поиск зеркала двух миров и битва с древним магом.

Режиссёр Максим Зыков отмечает, что в первом сезоне актёры сами выполняли трюки — и во втором таких эпизодов станет ещё больше. «Авторы придумали много интересных аттракционов, и смешных, и в то же время ярких, так что ни нам, ни зрителям скучать не придётся. При этом мы всё так же нацелены на «бытовую» магию, которая вызывает скорее комический эффект», — комментирует постановщик.

Премьера продолжения ожидается на СТС. Судя по всему, второй сезон обещает стать не менее динамичным и ироничным, чем первый, а герои — обрести новые грани и столкнуться с последствиями собственных желаний.