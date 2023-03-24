«Хитровка. Знак четырёх». Фильм Карена Шахназарова выходит в прокат!

Что, если бы в России были свои Шерлок и Ватсон? Причем не вымышленные персонажи, а реальные исторические личности, которых затягивает в водоворот опасного расследования череда обстоятельств?

Команда создателей фильма конструирует оригинальный приключенческий детектив, вдохновленный творчеством Артура Конан Дойла, по мотивам произведений Владимира Гиляровского.

Итак, Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя – индийца-сикха с тёмным прошлым...

В главных ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко. Режиссер и продюсер: Карен Шахназаров.

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