«Хитровка. Знак четырёх». Фильм Карена Шахназарова выходит в прокат!

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Что, если бы в России были свои Шерлок и Ватсон? Причем не вымышленные персонажи, а реальные исторические личности, которых затягивает в водоворот опасного расследования череда обстоятельств?

Команда создателей фильма конструирует оригинальный приключенческий детектив, вдохновленный творчеством Артура Конан Дойла, по мотивам произведений Владимира Гиляровского.

Итак, Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя – индийца-сикха с тёмным прошлым...

В главных ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко. Режиссер и продюсер: Карен Шахназаров.

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

хитровка. знак четырех

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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