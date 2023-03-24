ВПЕРВЫЕ НА ТВ! Мелодрама «Первая любовь»

Телеканал «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») представляет — впервые на российском ТВ трогательная мелодрама «Первая любовь» со звездой откровенной франшизы «После» Хиро Файнс-Тиффинном.

Обычные школьники Джим и Энн готовятся к поступлению в университет. Они не доставляют родителям хлопот и заняты исключительно учебой. Но неожиданно в их стройные планы вмешивается разгоревшееся первое серьезное романтическое чувство. Что делать — подчиниться обстоятельствам или бороться друг за друга? Сложнейший выбор определит их будущее.

Смотрите в среду, 29 марта, в 20:30 на канале «Кинопремьера».

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