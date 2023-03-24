Роман Курцын: «Режиссер убеждал меня, что с ролью Винсента ничего не выйдет». «Коты Эрмитажа» уже в кино!

Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать приятеля, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» – Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества – «Мона Лиза», сгрызть которую – мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

Роман Курцын. Фотограф Михаил Свешников

«Изначально в мультфильме я должен был озвучить совершенно другого героя. Режиссер убеждал меня, что с ролью Винсента ничего не выйдет, я уже взрослый парень и сыграть голосом молодого кота у меня не получится, - рассказывает Роман Курцын о работе над проектом. - Нужно было совершенно кардинально менять подачу, сделать так, чтобы никто и ни за что не узнал Курцына в этом мультике. Мы потратили целый день на поиски нужной интонации, на правильный смех героя и в итоге моя давняя мечта сбылась - я сыграл кота».

«Мой кот - аферист по принуждению, то есть попал случайно в обстоятельства, при которых должен был врать. Это как снежный ком, который катится, катится, катится. Он завирается до такой степени, что уже сам не понимает где правда, а где ложь. Это такой современный Фигаро, мне кажется, Ревизор. Я бы назвал его именно таким - КотоФигаро», - отмечает актер.

Полина Гагарина. Фотограф Алексей Молчановский

Кошку Клеопатру – роскошную красавицу, от которой будут без ума все хвостатые герои, озвучила певица Полина Гагарина: «В мультфильме “Коты Эрмитажа” я озвучиваю роскошную красавицу-кошку Клеопатру. Она дама с характером и может сама за себя постоять в любой ситуации. При встрече с котом Винсентом - главным героем - она начинается меняться буквально на глазах. Этот открытый в общении и достаточно простой кот заставляет ее измениться в лучшую сторону: она становится добрее и внимательнее к своим друзьям, находит настоящую любовь».

«Мне очень нравится озвучивать мультфильмы. Это потрясающий жанр, который объединяет и детей, и взрослых, - рассказывает Полина Гагарина. - В те моменты, когда я нахожусь в студии и пробую новые характеры, голоса и темпераменты разных героев, то по-настоящему расслабляюсь, отключаюсь от реальности и получаю огромное удовольствие».

Павел Прилучный. Фотограф Михаил Свешников

Кроме того, свой голос отважному вожаку элитного кошачьего отряда – коту Максу, который следит за порядком в музее, подарил актер Павел Прилучный: «Мой герой - кот Макс, вожак стаи котов. Отважный, самовлюбленный, достаточно ироничный. А еще творческий, и это для него очень важно!».

«Здесь нет моего изображения, но есть мой голос, вместе с режиссером мы нашли интересный тембр для моего героя кота Макса. Мне кажется, прикольно получилось. И вообще я люблю озвучивать мультфильмы, потому что мои дети потом их с удовольствием смотрят и пересматривают по несколько раз», - рассказывает актер Павел Прилучный», - рассказывает актер Павел Прилучный.

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