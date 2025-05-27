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Хиты российского кинематографа представили в Казахстане​​​​​​​​​

editor
By editor
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три кота - зимние каникулы - мультфильм
© РОСКИНО

С 27 по 29 мая в Астане проходит «Фестиваль российского кино Казахстан 2025», организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Одни из самых ярких новинок – художественные фильмы и анимация – будут представлены казахстанской аудитории, которая традиционно с большим интересом принимает российское кино.

В программу вошли лидеры отечественного кинопроката в 2025 году – семейные сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (реж. Игорь Волошин) и «Финист. Первый богатырь» (реж. Дмитрий Дьяченко), часть съемок которого прошла в Казахстане; спортивная драма «Роднина» (реж. Константин Статский), история трёхкратной олимпийской чемпионки, десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной; полнометражный анимационный фильм «Три кота. Зимние каникулы» (реж. Дмитрий Высоцкий). В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, под флагом которой в этом году проходят все мероприятия РОСКИНО, на фестивале будут также представлены военные драмы «Каруза» (реж. Иван Харатьян) и «Красный призрак» (реж. Андрей Богатырев).

Открывает фестиваль семейный фильм, военная драма «Каруза» – реальная история собаки, спасшей шестнадцать жителей блокадного Ленинграда. Действие картины переносит зрителя сначала в 1939 год, когда у главного героя, маленького Мити, появляется верный друг – собака по имени Каруза. Но счастье рушится, когда начинается война. Ленинград в блокаде, люди умирают от голода. Тогда Каруза, теперь уже взрослая, сильная и умная собака, совершает невозможное – добывает для жителей еду. Воодушевленный ее смелостью, Митя решает помочь: вместе они смогут найти больше. Но однажды во время опасной вылазки их обнаруживают немцы. Фильм зрителям представит один из генеральных продюсеров фильма Сергей Багиров.

Картина является дебютной полнометражной работой молодого режиссера Ивана Харатьяна. Премьера состоялась на 47-ом Московском международном кинофестивале.

Поклонники цикла сказок «Волшебник Изумрудного города» писателя Александра Волкова будут рады видеть любимых героев Элли, Тотошку, Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва на большом экране в новой масштабной экранизации «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Фильм заработал в российском кинопрокате свыше 3 млрд рублей и сегодня занимает первую строчку в списке самых кассовых лент 2025 года. Права на показ картины были приобретены более чем в 80 странах мира, и по итогам 1 квартала она лидирует в списке российских фильмов, которые выходили в зарубежный кинопрокат с начала года.

«Финист. Первый богатырь», приключенческое фэнтези про удалого богатыря и его путешествие в восточные земли, – еще один рекордсмен по сборам в этом году. Восточные сцены фильма снимали в Казахстане. Среди съемочных локаций Казахстана были Поющий бархан, Чарынский каньон, окрестности крепости Номад, город Конаев и Алма-Ата (леса и горы в окрестностях), национальные парки и степи Казахстана. Как отметил режиссер фильма Дмитрий Дьяченко, это была одна из самых эмоционально ярких поездок за всю его творческую деятельность: в Казахстане природа невероятной красоты и разнообразия.

Поклонники жанра «спортивная драма» по достоинству оценят фильм «Роднина». Фильм снят по мотивам автобиографической книги «Слеза чемпионки». Картина расскажет историю одной из самых титулованных советских фигуристок Ирины Родниной – заслуженного мастера спорта, 6-кратной чемпионки СССР, 11-кратной чемпионки Европы, 10-кратной чемпионки мира, трехкратной олимпийской чемпионки. В центре сюжета – история невероятного жизненного пути великой фигуристки, которая оставалась непобежденной на протяжении всей своей спортивной карьеры. Это подлинная история о тернистом пути к заветному олимпийскому пьедесталу.

В рамках Фестиваля представят еще один фильм, посвященный Великой Отечественной войне – зрелищный триллер 2020 года «Красный призрак» с Юрой Борисовым в одной из главных ролей. Картина была продана в более чем 100 стран мира. Ее увидели в Китае, в Латинской Америке, США, Канаде, Франции, Японии. «Красный призрак» получил спецприз стран БРИКС на 42-ом ММКФ, Гран-при Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» и другие награды. По сюжету, зимой 1941 года в немецких войсках появляется слух о советском солдате, который появляется из ниоткуда и в одиночку убивает солдат вермахта. Немцы мечтают его уничтожить, но тот вновь и вновь ускользает из их рук. Немцы прозвали его Красный Призрак. На его поиски отправляют специальный отряд карателей.

Самая юная аудитория Фестиваля увидят анимационный фильм «Три кота. Зимние каникулы». Это уже второй полнометражный проект популярной в России анимационной франшизы «Три Кота». Первый фильм «Три Кота и море приключений» вышел в 2022 году и сразу полюбился маленьким зрителям. Новый проект расскажет о зимних приключениях трех котят, которые мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года.

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