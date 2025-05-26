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Выставка «Вернисаж Музея Победы» открылась в Мексике

editor
By editor
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вернисаж музея победы

Планшетная экспозиция представлена на площадке Музея искусств Сан-Педро г. Пуэбла. Жителям Мексики выставка доступна на испанском языке.

На торжественной церемонии выступит Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Мексиканских Соединённых Штатах Николай Софинский. В мероприятии также примут участие министр гуманитарных наук, технологий и инноваций Пуэблы Селина Пенья Гусман, генеральный директор организации «Музеи Пуэблы» Мария Хосе Фарфан Ортега, директор Дома культуры «Мексика — Россия» Каролина Гаспар Рамирес.

Художественный проект объединил около 40 произведений. Это работы художников-фронтовиков Бориса Неменского, Павла Блока, Бориса Преображенского и других живописцев из фондов Музея Победы и молодых авторов, отобранных по результатам конкурса, проведенного музеем.

вернисаж музея победы

«Живописные полотна демонстрируют разные страницы истории Великой Отечественной войны — батальные сцены, тяжелый труд женщин в тылу, страдания узников концлагерей, блокадные будни и триумф Победы. Многие художники, работы которых представлены в проекте, воевали на фронте и на полотнах отразили личные впечатления. Все произведения относятся к разным стилям и жанрам, но объединены одной темой, неподдельной искренностью и высоким художественным мастерством», — рассказали в Музее Победы.

Мероприятие проводится при поддержке Дома культуры «Мексика — Россия».

Изображения: пресс-служба Музея Победы, Москва

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