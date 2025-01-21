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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Хочу сейчас» – романтический триллер, в духе хитов «Три метра над уровнем неба», «После» и  «Элита»

editor
By editor
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HERE NOW. E. Inserra (Samba), S. Nanni (Giulio), E. Kampouris (Sophia), L. Richelmy (Komandante). Photo by Valentina Glorioso.jpg
HERE NOW. E. Inserra (Samba), S. Nanni (Giulio), E. Kampouris (Sophia), L. Richelmy (Komandante). Photo by Valentina Glorioso.jpg

Фильм рассказывает историю захватывающих сицилийских приключений 20-летней американки – она оказывается в эпицентре криминального мира ночного Палермо после знакомства с компанией местных парней, в одного из которых влюбляется. Режиссер картины – Габриэле Муччино – автор культовых фильмов «В погоне за счастьем» и «Семь жизней» с Уиллом Смитом в главной роли.

По сюжету, Софи — белокурая двадцатилетняя американка, путешествующая по Италии со своей сестрой. Накануне возвращения в Калифорнию, в последний день отпуска на Сицилии она встречает парня Джулио и его друзей, с которыми проведет самую безумную, захватывающую и романтическую ночь в своей жизни. За 24 часа жаркое итальянское приключение перерастает в опасный криминальный вихрь, в котором Софи оказывается перед выбором между любовью и выживанием.

Поначалу картина производит впечатление типичной лавстори, развернувшейся под палящим солнцем Сицилии, но очень скоро мелодрама превращается в адреналиновый триллер: во время подготовок к съемкам режиссер Габриэле Муччино вдохновлялся фильмом «После работы» Мартина Скорсезе («этот фильм преследовал меня многие годы»).

«В “Храбром сердце” есть знаменитая фраза: «Каждый человек умирает, но не каждый живет по-настоящему», и в ней подытожен дух, который движет героиней Софи – смотреть в лицо жизни значит рисковать… Картина предназначена не для того, чтобы ее просто смотрели, а для того, чтобы ее прочувствовали…Кажется, что сегодня все глобально организовано, спланировано и управляется над нашими головами, а путешествия, которые когда-то были спонтанным приключением, теперь сводятся к заранее определенным недорогим маршрутам, которые публикуются в социальных сетях. И все же внутри нас живет мятежная часть, которая борется против идеи пассивного наблюдателя», – говорит режиссер фильма Габриэле Муччино.

Премьера «Хочу сейчас» состоялась на 19-ом Международном Римском кинофестивале.

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