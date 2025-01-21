«Хочу сейчас» – романтический триллер, в духе хитов «Три метра над уровнем неба», «После» и  «Элита»

Фильм рассказывает историю захватывающих сицилийских приключений 20-летней американки – она оказывается в эпицентре криминального мира ночного Палермо после знакомства с компанией местных парней, в одного из которых влюбляется. Режиссер картины – Габриэле Муччино – автор культовых фильмов «В погоне за счастьем» и «Семь жизней» с Уиллом Смитом в главной роли.

По сюжету, Софи — белокурая двадцатилетняя американка, путешествующая по Италии со своей сестрой. Накануне возвращения в Калифорнию, в последний день отпуска на Сицилии она встречает парня Джулио и его друзей, с которыми проведет самую безумную, захватывающую и романтическую ночь в своей жизни. За 24 часа жаркое итальянское приключение перерастает в опасный криминальный вихрь, в котором Софи оказывается перед выбором между любовью и выживанием.

Поначалу картина производит впечатление типичной лавстори, развернувшейся под палящим солнцем Сицилии, но очень скоро мелодрама превращается в адреналиновый триллер: во время подготовок к съемкам режиссер Габриэле Муччино вдохновлялся фильмом «После работы» Мартина Скорсезе («этот фильм преследовал меня многие годы»).

«В “Храбром сердце” есть знаменитая фраза: «Каждый человек умирает, но не каждый живет по-настоящему», и в ней подытожен дух, который движет героиней Софи – смотреть в лицо жизни значит рисковать… Картина предназначена не для того, чтобы ее просто смотрели, а для того, чтобы ее прочувствовали…Кажется, что сегодня все глобально организовано, спланировано и управляется над нашими головами, а путешествия, которые когда-то были спонтанным приключением, теперь сводятся к заранее определенным недорогим маршрутам, которые публикуются в социальных сетях. И все же внутри нас живет мятежная часть, которая борется против идеи пассивного наблюдателя», – говорит режиссер фильма Габриэле Муччино.

Премьера «Хочу сейчас» состоялась на 19-ом Международном Римском кинофестивале.