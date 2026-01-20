Мистические истории звезд

В биографиях известных людей порой встречаются самые невероятные случаи: общение с умершими родственниками, предсказания будущего, колдовские ритуалы, встречи с призраками и домовыми. Довольно часто об этих событиях рассказывают сами знаменитости — со скепсисом и улыбкой. Но иногда столкновение с необъяснимым оставляет в жизни звёзд чёрный след, а то и вовсе приводит к трагедиям!

21 июля 2016 года. Известный сатирик Михаил Задорнов празднует свой 68-й день рождения. Среди подарков — один очень необычный. Это тряпичная кукла — точная копия писателя. Она одета в такую же рубашку и серый пиджак, а в руках — листок с текстом выступления. Гостей такой презент насторожил, тем более что даритель не подписался. Однако именинник лишь отмахнулся и забрал двойника домой. Возможно, поступи Задорнов иначе — он до сих пор был бы жив!

Деревянный особняк в древнерусском стиле был построен в Староконюшенном переулке полтора века назад. Он известен как «Дом Пороховщикова». Его создал прадед популярного актера, меценат и предприниматель Александр Пороховщиков. Бытует легенда, что здесь обитают призраки, которые якобы убивают хозяев дома. Несмотря на дурную славу актёр Александр Пороховщиков мечтал вернуть родовой особняк. Но когда ему это удалось, на него обрушилась череда несчастий, которая привела к страшной трагедии.

Вольфа Мессинга называют одним из главных ясновидцев XX века. Уверяют, что он мог читать мысли и предсказывать будущее. Его могила на Востряковском кладбище стала настоящим объектом паломничества. Некоторые говорят, что на месте погребения слышат таинственные голоса и видят мужчину в костюме и шляпе, который очень напоминает самого телепата.

Общение с умершими — не такая уж редкость. Родные и друзья Жанны Фриске, которая умерла в 2015-м году, рассказывают, что ощущают с ней особенную связь. Певица часто снится своим близким. Их такие сны не пугают — наоборот, они воспринимают их как добрые знаки.

Вдова актёра Романа Мадянова до сих пор хранит его телефон и оплачивает мобильную связь. А друзья часто отправляют умершему артисту сообщения и фотографии.

Певец Шура разговаривает с бабушкой, которой не стало более двадцати лет назад. Александр говорит, что женщина была ясновидящей. В особенно сложные моменты бабушка является ему во снах и даёт советы.

Голливудская звезда и лауреат премии «Оскар» Эмма Стоун уверена, что ей помогает призрак покойного дедушки. Он не только спасает её от неудач, но и оставляет подарки около дома — старинные монеты!