«Олдскул»: START начал съемки нового комедийного сериала с Марией Ароновой и Ефимом Шифриным

По сюжету, Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В новом для нее мире Мария столкнется с непривычным подходом к обучению: здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев. Теперь «советской училке» предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

Вместе с Марией Ароновой («Лед», «Бременские музыканты», «Праздники») в сериале играют Ефим Шифрин («Филфак», «Глянец»), Игорь Хрипунов («Вампиры средней полосы», «Последний богатырь. Наследие», «Я знаю, кто тебя убил»), Роман Маякин («Сергий против нечисти», «Триггер», «257 причин, чтобы жить») и другие. Режиссером проекта стал Александр Жигалкин, известный по комедийным сериалам «Папины дочки. Новые» и «Родители родителей». Также к работе над сериалом присоединится режиссер Илья Силаев («Сестры», «Хутор», «Куплю актрису»).

«Моя героиня — учитель математики, одинокая, фактически, женщина. В силу своего характера она считает возможным влезать на территорию другого, поэтому ее дочь принимает решение прекратить с матерью всякое общение, запретив видеться и с 6-летней внучкой. И вот, спустя 10 лет, мир моей героини переворачивается, когда она встречает внучку уже 16-летней. Меняется мир и меняется она сама, увидев этого прекрасного ребенка, — рассказывает Мария Аронова. — Мне всегда была интересна эта тема, так как у меня разные по возрасту дети: сына я родила в 19 лет, а дочку — в 32 года. И я совершенно другая мама, как с одним ребенком, так и с другим. Когда дочь начала взрослеть, я, в общем-то, занималась тем же, чем занимается моя героиня — пыталась понять, чем увлечены сейчас молодые. Мне кажется, она очень-очень старается “быть в теме”, чтобы хотя бы понимать, о чем это поколение разговаривает. Нравится ей это или нет, она с большим интересом и вниманием относится к тому, чем живут ребята сейчас. Для взрослого человека, для человека советского, это огромная работа, чем, собственно, мне эта тетка очень нравится».