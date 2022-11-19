Хор государственной академической капеллы Санкт-Петербурга выступит в Белгородской филармонии

22 ноября в Большом зале Белгородской филармонии выступит Певческая капелла Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, лауреата Государственных премий, народного артиста СССР Владислава Чернушенко. В программе концерта – русские народные песни и духовные сочинения Д. Бортнянского, С. Рахманинова, П. Чеснокова, Г. Свиридова, А. Архангельского, А. Косолапова.

Гастроли прославленного коллектива пройдут в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Этот проект направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов нашей страны.

Певческая капелла Санкт-Петербурга ведёт свою историю с 1479 года, когда по указу великого князя Ивана III в Москве был учреждён хор Государевых певчих дьяков, ставший первым профессиональным хором России и колыбелью русского хорового искусства. В 1701 году хор был переименован в Придворный, а 16 (27) мая 1703 года принял участие в торжествах по случаю основания Петром I Санкт-Петербурга. В 1763 году Придворный хор указом Екатерины II переименован в Императорскую придворную певческую капеллу.

В разное время над совершенствованием профессионального мастерства главного хора России работали выдающиеся музыканты, композиторы и педагоги: М.И. Глинка, М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, Д.С. Бортнянский, М.Ф. Полторацкий, А.Ф. Львов, А.С. Аренский, Г.Я. Ломакин, М.Г. Климов, П.А. Богданов, Г.А. Дмитревский и др.

За время своей деятельности Капелла оказала огромное влияние на развитие русской музыкальной культуры и явилась важнейшим источником музыкального образования в России. На образцах её художественного исполнения складывались традиции русского певческого искусства. Своей творческой практикой Капелла содействовала созданию новых хоровых произведений и являлась крупной профессиональной школой, воспитавшей многочисленные кадры дирижёров и артистов.

После Октябрьской революции 1917 года регентские классы и Шляхетский корпус были аннулированы, а впоследствии из структуры Капеллы был выведен симфонический оркестр и школа (Хоровое училище). Хор продолжил активную концертную деятельность. В репертуаре хора произошли значительные перемены.

Последние десятилетия ознаменованы новым подъёмом в исполнительской и концертной жизни Певческой капеллы. В 1974 году художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы становится Владислав Чернушенко. С этого времени начинается возрождение исторических традиций старейшего хора России.

Капелла заботливо хранит и восстанавливает «золотой фонд» своего классического репертуара. Силами Владислава Чернушенко и Певческой капеллы возвращен к жизни ценнейший пласт отечественной культуры – творения русской духовной музыки.

Концерт пройдёт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

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