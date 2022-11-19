Тотальная инсталляция по мотивам творчества Бэнкси откроется в Санкт-Петербурге

25 ноября в Санкт-Петербурге открывается выставка «Найти Бэнкси» — тотальная инсталляция по мотивам творчества одного из самых известных и самых неуловимых стрит-арт художников в мире. Он получил признание благодаря тонкому стилю сатирического уличного искусства, поднимая в своем творчестве острые социально-политические вопросы современного общества. Бэнкси создаёт свои шедевры на стенах зданий, используя технику трафаретного граффити и выкладывает фото работ в интернете (аккаунт художника популярнее соцсетей Лувра). Однако, до сих пор никто доподлинно не знает, кто скрывается за этим псевдонимом, хотя Бэнкси неоднократно ловили, сажали в тюрьму и «разоблачали».

Поскольку большая часть его оригинальных работ уничтожена (закрашена) или же украшает улицы городов по всему миру, представленные на выставке в Петербурге экспонаты являются копиями произведений художника, изменившего массовое представление об уличном искусстве. В экспозиции сохранён ошеломительный эффект оригинальных картин, поражающих своим символизмом. В пространстве ЦЕХ Севкабель Порта на площади 2000 квадратных метров разместится свыше 150 работ: легендарные стены с граффити, картины и скульптуры, концептуальные инсталляции и оригинальные фотозоны, созданные по мотивам творчества Бэнкси.

Выставка поделена на несколько тематических зон: «общество потребления», «социальное неравенство», «эпоха контроля», «защита окружающей среды», «будущее для потомков». Ироничные и остроумные работы художника, направленные против политики, капитализма и морализаторства, давно стали предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, арт-критиков и коллекционеров по всему миру.

Так, например, на глазах посетителей выставки знаменитая «Девочка с шаром» превратится в «Любовь в мусорном баке». Событие, потрясшее весь арт-рынок, и сегодня остается самой громкой выходкой, которую удалось провернуть художнику с собственной работой. Как известно, в октябре 2018 года «Девочка с шаром» была продана на аукционе Sotheby’s за 1,36 миллиона долларов, но сразу же после удара молотка попала под спрятанные художником в раме ножи, которые разрезали рисунок на тонкие полоски. При этом неразрезанной осталась верхняя часть картины. Покупательница не стала отменять сделку, но изменила название рисунка, и он превратился в «Любовь в мусорном баке».

Для самых смелых ценителей творчества Бэнкси организаторы рекомендуют «Отель за стеной». Это знаменитый арт-отель в Вифлееме, в нескольких шагах от стены, разделяющей Израиль и Палестину. В отеле можно найти художественную галерею с экспонатами палестинских живописцев последних 20 лет, а в качестве оформления гостиничных номеров использованы картины стрит-арт художников. Гости выставки также посетят депрессивный парк развлечений — анти-диснейлэнд, который Бэнкси когда-то создал со своим друзьями в английском городе Уэстон-сьюпер-Мэр, а также «прокатятся» в вагоне лондонского метро. Узнают, как можно вогнать ангела в краску, сколько кетчупа могут склевать наггетсы, почему девочка отпускает шар и кто не увидел слона.

Завершается экспозиция в магазине сувениров, напоминая о фильме Бэнкси про уличных художников «Выход через сувенирную лавку», который был номинирован на «Оскар».

Почувствовать уникальность автора, уловить тонкий юмор и найти своего Бэнкси помогут экскурсоводы — опытные проводники в мире стрит-арта и аудиогид, сопровождающий по всей экспозиции с голосами актёров русского дубляжа.

Граффити — это одно из немногих средств самовыражения, которое ты можешь себе позволить, даже если ты не имеешь ничего. И даже если ты не расправишься при помощи граффити с мировой нищетой, ты можешь заставить кого-то улыбаться… Бэнкси

Выставка «Найти Бэнкси» прошла летом 2022 года в Москве на ВДНХ, ее посмотрели более 150 000 человек! В Санкт-Петербурге выставку принимает «Севкабель Порт» — это культурно-деловое пространство, близкое по духу работам Бэнкси. Именно здесь, на фоне суровых урбанистических пейзажей, на стыке города и воды, ощущается современный потенциал мегаполиса, требующий ярких красок и полный творческой энергии.

На выставке в Севкабеле каждый найдет для себя «своего» Бэнкси, сможет задуматься о проблемах современного общества и получить заряд творческой энергии.

«Гарантируем, что точка зрения организаторов не всегда совпадает с мнением автора!» — говорят устроители тотальной инсталляции. Организатором мероприятия выступила компания «Ротекс», которая стала широко известна благодаря московской анатомической выставке «Body Worlds», а также проекту «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» об истории 8 тысяч статуй глиняных воинов, созданных по приказу императора Китая более 2 тысяч лет назад. Кроме того, уже более 10 лет «Ротекс» является организатором множества различных деловых мероприятий в России, Европе и СНГ.

Где? Санкт-Петербург, Севкабель Порт (Цех, 2 этаж).

Выставка работает с 25 ноября 2022 по 14 мая 2023 года.

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