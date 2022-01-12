14 января 2022 года хор Пермского театра оперы и балета Parma Voices выступит в Москве на сцене нового культурного пространства — ДК «Рассвет».

Коллектив под руководством дирижера Евгения Воробьева появился меньше года назад, но уже выступил на Дягилевском фестивале, на фестивале «Дягилев +» и получил восторженные отклики прессы и слушателей. Это первое выступление хора за пределами родного города.

Слово «парма» в имени хора отсылает к малой родине музыкантов и переводится как «темнохвойные леса» или «пермские земли».

В программе концерта: Agnus Dei Сэмюэла Барбера, Attende Domine Пьера Виллета, Духовный концерт Николая Сидельникова, Introitus из «Реквиема» Карла Рютти, российскую премьеру которого хор представил этим летом на Дягилевском фестивале.

— Отбирая произведения, я просто внимательно вслушивался в то, как они сосуществуют друг с другом. Для меня первично ощущение звуковых масс, ритма их плотностей и краски, – говорит художественный руководитель хора Parma Voices Евгений Воробьев.

Московский концерт подытожит первый год жизни хора Parma Voices и проводится в рамках совместного проекта продюсерского центра Частной филармонии «Триумф» и Пермского театра оперы и балета.

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