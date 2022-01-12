Группа «ХЛЕБ» выпустила трек «Сергий» к премьере сериала KION «Сергий против нечисти»

В сети состоялась премьера трека «Сергий» группы “ХЛЕБ”. Песня приурочена к премьере оригинального сериала KION «Сергий против нечисти». Это мистический комедийный детектив с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях.

Трек «Сергий» рассказывает о главном герое сериала Сергие, отстраненном от служения и решившим охотится на нечисть. Исполнители призывают в песне убрать детей от экранов, ведь в проекте задействовано немало сил зла — и упыри, и Кощей, и кое-кто еще.

В песне артисты отмечают, что Сергий работает на силы добра, поэтому бояться обычным людям не нужно. Герой наводит страх на разную нечисть, в том числе на вампиров, которые, как иронично упоминается в тексте трека, боятся даже группу Serebro. В охоте за силами тьмы Сергию помогает следователь Катя Земцова. Девушка поначалу не верила в сверхъестественное, но довольно быстро столкнулась с его порождениями, которые разгуливают по московским улицам.

Сериал «Сергий против нечисти» снят в формате киносторис. Это мистическое фэнтези о борьбе с нечистой силой можно посмотреть либо как полнометражный фильм, либо как сериал из шести 15-минутных эпизодов. Серии проекта эксклюзивно выходят в онлайн-кинотеатре KION с 5 января.

Трек выпущен музыкальным дистрибьютором Believe.

«Это первый трек, который был записан группой “ХЛЕБ” без футболок. Моя жена, когда услышала этот трек, снова стала моей фанаткой. Трек вернул былую искру в наши отношения», – говорит Александр Шулико, группа «ХЛЕБ».

«ХЛЕБ» — музыкальная группа, основанная тремя видеоблогерами (Денисом Кукоякой, Кириллом Трифоновым и Александром Шулико) в 2013 году. Основные жанры, в которых работают исполнители — сатирический рэп и комедийный поп.

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