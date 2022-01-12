Институт бизнеса и дизайна (B&D) открывает серию выставок студенческих проектов

Приходите в Институт бизнеса и дизайна (B&D), чтобы быть в курсе последних трендов в области дизайна и знать, как в России развивается креативная индустрия, и чем дышат те, кто ее создает!

С 12 января по 19 февраля 2022 года в Институте B&D студенты с первого по четвертый курс (победители специализированных конкурсов и участники профильных выставок) продемонстрируют свои работы, а преподаватели (учёные, профессоры, члены Союза художников, дизайнеров, архитекторов России) презентуют свои образовательные программы.

В уникальном пространстве профильного дизайнерского ВУЗа вы изучите работы и достижения в различных областях дизайна: графическом и цифровом, интерьере и моде, гейм и моушен, анимации, иллюстрации, и даже менеджменте. Вы пообщаетесь с молодыми авторами и их наставниками, узнаете о перспективах трудоустройства и о том, как строят сейчас свою карьеру выпускники B&D. Открытые показы происходят в формате живого общения, творчества и интерактива: вы протестируете все проекты на компьютерах, сможете сыграть в новые компьютерные игры, посетить учебные аудитории и проектные мастерские.

Особенно выставки учебных профилей B&D важны для тех, кто мечтает получить высшее или дополнительное образование в области дизайна и бизнеса в условиях вдохновляющей, творческой атмосферы!

В программе:

12 января, 18:00 – Архитектурная среда и дизайн интерьера;

15 января, 12:00 – Иллюстрация;

15 января, 15:00 – Анимация;

22 января, 12:00 – Графический дизайн;

22 января, 15:00 – Цифровой дизайн и Моушн-дизайн;

22 января, 12:00 – Визуальные коммуникации;

22 января, 12:00 – Менеджмент в дизайн-бизнесе;

22 января, 12:00 – Маркетинг и реклама;

12 февраля, 14:00 – Гейм-дизайн;

19 февраля, 14:00 – Дизайн костюма.

Важно! Вы можете посетить одно или несколько мероприятий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте https://obe.ru .

Во время работы выставок сотрудники Приёмной комиссии проконсультируют по условиям поступления на 2022-2023 год, подготовительным курсам, вступительным экзаменам и необходимым документам.

Где? Москва, м. Проспект Мира, Протопоповский пер., д. 9, стр. 1.

Телефон для справок: +7 (495) 790-01-81.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.