Выставку «80 лет под знаком Победы» представили в Музее Победы

ММНА ОФ-1205-57. ИФ 1944. Фотография. Ура! Победа! 9 мая 1945 г. Предоставлено пресс-службой Музей Победы, Москва
ММНА ОФ-1205-57. ИФ 1944. Фотография. Ура! Победа! 9 мая 1945 г. Предоставлено пресс-службой Музей Победы, Москва

В Музее Победы открылась выставка «80 лет под знаком Победы». В создании нового проекта приняли участие 15 партнеров, в том числе девять федеральных и региональных музеев, предприятия, общественные организации.

«В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы представляем проект, который показывает, чего смогла достичь страна благодаря Великой Победе. Мы сделали акцент на главных, самых ярких событиях и достижениях каждого из восьми послевоенных десятилетий», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

На площади свыше 500 кв. метров представят более 200 подлинных раритетов из фондов Музея Победы и организаций-партнёров. Каждое из послевоенных десятилетий посвятят областям, где были достигнуты выдающиеся успехи, — атомной промышленности, космосу, строительству, спорту, культуре и другим. Так, например, в экспозицию войдут подлинные раритеты космической эры: плащ Сергея Королёва и нарукавная повязка с его автографом, личные вещи строителей Байкало-Амурской магистрали, макеты крупнейших атомных и гидроэлектростанций, образцы первых отечественных ЭВМ, театральные костюмы и олимпийская символика, а также медали сборной России по шахматам. Генеральный партнер выставки — «Триколор» подготовил раздел, посвященный развитию спутникового телевидения в России в 2005–2015 годах. Экспозиция наглядно продемонстрирует эволюцию качества изображения — от SD к HD и Ultra HD.

Выставку дополнит фотолетопись ТАСС, отражающая важнейшие события отечественной истории — от массового жилищного строительства и освоения целины до Олимпиады-80 и Фестиваля молодёжи 1985 года, от работы орбитальной станции «Мир» до строительства Крымского моста, от Олимпиады в Сочи 2014 года до чемпионата мира по футболу 2018 года.

