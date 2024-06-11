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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваЦВК Béton представляет персональную выставку китайского художника Алмонда Чу «Парад / В...

ЦВК Béton представляет персональную выставку китайского художника Алмонда Чу «Парад / В будущем»

editor
By editor
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парад

ЦВК Béton представляет персональную выставку китайского художника Алмонда Чу «Парад / В будущем», посвященную технологической эволюции в фотоискусстве.

Экспозицию составят работы, выполненные с применением современных компьютерных обработок изображения и уникальной технологии платинотипии.

Выставка представит сразу два проекта автора: «Парад» — об общности интересов людей в целях эффективного сотрудничества и конструктивного диалога, и «В будущем» — о поиске будущего в обстановке экстраординарных событий, в том числе пандемии COVID-19.

Над проектом «Парад» фотохудожник работает более 20 лет. Часть произведений, при поддержке ЦВК Béton, была выполнена в Москве и в Санкт-Петербурге.

В своих работах автор подчеркивает важность сохранения социальных ценностей в современном обществе, таких как единство, дружба и взаимоуважение. Каждая работа выполнена Чу в единственном экземпляре. В качестве основной технологии художник применил платиновую печать. С одной стороны, это позволило автору добиться высокого уровня детализации. С другой стороны, присущее платиновой печати отсутствие острых контрастов позволило передать в отпечатке обстановку повседневной будничной жизни, где рутина и привычки определяют «серый» облик реальности.

В дополнение к фотографической технологии Чу внедряет в поверхность произведения «живописные» искры, выполненные акриловыми красками простейшие геометрические формы, капли золота и серебра. Эти абстрактные формы призваны обозначить экстраординарные события, так или иначе случающиеся на пути жизни каждого человека, и которые оказывают радикальное влияние на его судьбу.

Именно так, в сочетании фотографической и живописной технологий, во взаимодействии будничного и экстраординарного, в противопоставлении ограничений человека и бесконечно гигантской вселенной, рождается будущий мир, на который в своем проекте воссоздает Алмонд Чу.

Фотографии проекта «В будущем»

Фотографии проекта «Парад»

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