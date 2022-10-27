ХОРОШО, ЧТО Я ТАКОЙ – премьера спектакля для больших детей и маленьких взрослых

Премьера первого семейного спектакля Мастерской Брусникина состоится 27 и 28 октября в театре «Практика» во 2м корпусе Музея Москвы в рамках II детского фестиваля современного искусства «Территория.KIDS».

В основе оригинальной инсценировки режиссёра Андрея Гордина — детские стихотворения и проза российских авторов.

«Хорошо, что я такой» — настоящий семейный праздник с оригинальными музыкальными композициями и импровизациями, на котором взрослые смогут почувствовать себя детьми, а дети потренируются лучше понимать родителей.

«Я искренне верю, что театр должен быть местом встречи с чудом. Пускай маленьким, но чудом. Звучит наивно? Супер! Наивность — это ключ к пониманию своего «внутреннего ребенка». Наш спектакль как раз об этом. Можно ли считать его детским? И да, и нет. Это спектакль для всех, кому хочется ненадолго вернуться в детство и почувствовать себя ребёнком. Лично мне это сейчас очень нужно. Наверное, не только мне», – говорит автор инсценировки и режиссер спектакля Андрей Гордин.

Спектакль, созданный при участии психолога-специалиста по раскрытию творческого/«детского» начала, мягко и с улыбкой напоминает о том, как важно сохранить непосредственность, любопытство и любовь к жизни, даже если ты уже взрослый.

Спектакль «Хорошо, что я такой» вырос из эскиза спектакля «Полтора жирафа», представленном в июне 2022 года на питчингe проектов Brus Lab.

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