Хоррор «Шепоты мертвого дома» в широком прокате по всей России

24 августа в российский прокат выш хоррор «Шепоты мертвого дома» – образец американской готики в стиле «Настоящего детектива» и фильмов Ари Астера и М. Найта Шьямалана. В центре сюжета три наследника деспотичного безумца (Роберт Патрик из «Терминатора»), которые собираются в отчем доме, чтобы продать корпорации свою проклятую землю. У каждого из детей – своя история. Все они сплетаются в страшную трагедию о семейном жертвоприношении и о родителях, которые отказываются от будущего детей ради химер прошлого.

«Лучший хоррор 2022 года» – Марат Шабаев, Кинопоиск

«Шепоты мертвого дома» околдовывают, манят и душат одновременно» – Настасья Горбачевская, Film.ru

«Хоррор, криминальный триллер и семейная драма в одном флаконе. Держит зрителей в неуютном напряжении до самого конца» – Тома Ходова, Правила жизни

«Концентрация извращенных тайн достигает, ломая неспешно-уверенный ритм фильма, грангиньольного апогея, а из всех «шкафов» фильма и шкафов отчего дома лавиной сыплются метафорические и натуральные скелеты» – Михаил Трофименков, Коммерсантъ

«Атмосферный, очень густой триллер в жанре южной готики» – Иван Афанасьев, 7 дней –

говорят о фильме критики.

«Шепоты мертвого дома» — отличный пример гибрида хоррора и драмы, где призраки и религиозные видения, даже оставаясь декоративным элементом, использованы куда талантливей, чем во многих фильмах ужасов. Это тяжелый и мрачный, но красивый фильм, который не столько обличает пороки, сколько показывает — с большим мастерством — как гнев и затаенная травма разрушают человеческую душу» – Дмитрий Соколов, Kinomania.ru

Картину выпускает в прокат кинокомпания «Пионер» совместно с компанией Midnight кинокритика Егора Москвитина – фильм является частью селекционной программы лучших образцов хорроров и триллеров со всего света. Мировая премьера «Шепотов мертвого дома» состоялась на Международном кинофестивале Fantasia в Канаде в 2021 году. Российская премьера прошла 27 августа 2022 года – картина была частью секции «Дикие ночи» Московского Международного кинофестиваля.

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