Телеканал ТНТ покажет продолжение комедийного сериала «Иванько» с Валентиной Мазуниной, Линой Миримской и Викторией Заболотной

18 сентября в 20:00 телеканал ТНТ начинает показ нового, второго сезона комедии «Иванько» Good Story Media. Это трогательная и жизненная история о непохожих друг на друга, но очень узнаваемых женщинах и мужчинах, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но запутываются еще больше. В продолжении сериала зрители встретятся с персонажами Валентины Мазуниной, Лины Миримской, Виктории Заболотной, Дениса Шведова, Алексея Верткова, Михаила Тройника, Анастасии Акатовой, Антона Шаврина и других актеров. К ним присоединился звезда сериала «Патриот» Дмитрий Журавлев в неожиданном для себя образе. Режиссером второго сезона стала креативный продюсер и сценарист «Иванько» Ксения Воронина («Физрук», «Универ»).

В первом сезоне главные героини сериала – учительница английского Валя, тамада и танцовщица Настя, учительница биологии Яся - наделали кучу ошибок, и теперь они вынуждены разгребать их последствия. Но поскольку выводы, которые мы иногда делаем, тоже часто оказываются ошибочными, жизнь превращается в непрерывный путь из новых ошибок и их исправления.

Настя пытается забыть Леху, строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком и стараясь «исправить» себя. Валя сталкивается с проблемами во взаимотношениях, при этом на ее плечи ложится забота о маме и беременной сестре. Яся уволилась из школы и старается найти новый смысл в жизни. Все герои считают себя довольно опытными, но они все равно постоянно попадают в забавные и нелепые ситуации, из которых придется выпутываться. Ведь жизнь непредсказуема и к ней нельзя подготовиться заранее.

«Иванько» — это очень узнаваемая история о женской дружбе и одиночестве; о комплексах и установках, которые общество навязывает как женщинам, так и мужчинам; о том, как все любят быть жертвами и как тяжело выходить из зоны комфорта. Сериал с терапевтичной интонацией рассказывает о поисках любви - прежде всего, к самому себе, и о том, как перестать наступать на те же грабли.

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