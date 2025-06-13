Художественную выставку в День России открыли в Музее Победы

В Музее Победы в День России открылась двухдневная передвижная выставка графических работ художника Сергея Марченко «Уголь Донбасса». Увидеть ее можно в главном здании музея на Поклонной горе 12 и 13 июня.

В портретах героев специальной военной операции, созданных Сергеем Марченко, отражается тонкое понимание внутреннего мира человека. Эти работы станут памятью современным героям страны и сформируют у посетителей образ защитников, которые сейчас находятся на фронте. Художник вдохновился авторским проектом одного из военкоров, в котором участники СВО рассказывали о себе и побуждениях. Это позволило автору наиболее полно отразить характеры людей в представленных портретах.



Параллельно с открытием экспозиции художника юные посетители Музея Победы могли принять участие в мастер-классе по созданию оберегов для участников специальной военной операции.

«Я очень хочу сделать такой оберег, чтобы глядя на него солдат, которому он достанется, чувствовал тепло и добро, и благодарность за то, что он нас защищает», – сказал участник мастер-класса Василий Иванов.

Кроме того, 13 июня в Музее Победы Сергей Марченко для всех желающих проведет бесплатный мастер-класс по рисованию углем. Участники попробуют свои силы в рисовании углем и попытаются изобразить литературного героя Василия Теркина.