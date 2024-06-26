Художественные руководители и главные режиссеры театров России пройдут обучение в Академии «Меганом» 

25 июня Академия творческих индустрий «Меганом» совместно с Московским Губернским театром запустила образовательную программу «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего». Ее участники будут развивать и совершенствовать профессиональные навыки стратегического планирования и продвижения современного российского театра.



«Сейчас говорить о театре нужно, необходимо и должно, потому что это одно из древнейших искусств, театр был, есть и будет, он вечен. А режиссер растворяется в театре, в актере, и очень важно, чтобы он делал это профессионально и не в ущерб искусству. Всегда важно содержание, а не форма, и я надеюсь, что наша программа как раз про это — помочь художественным руководителям и режиссерам грамотно и аккуратно взаимодействовать с театром, со всей его структурой, чтобы потом с гордостью говорить об общих успехах», — рассказал Сергей Безруков, народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра, художественный руководитель Большого детского фестиваля и Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», театральный режиссер, продюсер, общественный деятель.

С 25 июня по 4 июля в Москве на базе Московского Губернского театра пройдет первый модуль программы, где молодые театральные режиссеры и художественные руководители начнут знакомиться с актуальными тенденциями в управлении современным театром и осваивать навыки, необходимые для эффективного руководства.

На протяжении всего обучения участники узнают, как управлять творческим коллективом, формировать репертуарную политику и взаимодействовать с органами власти, бизнес- и социальными партнерами. За время программы каждый участник под наставничеством экспертов создаст свою Стратегию развития театра и получит содержательную оценку и рекомендации.

Программа в онлайн- и офлайн-формате продлится 4 месяца с разбивкой на три модуля. Второй модуль — с 15 июля по 25 сентября — предполагает обучение на онлайн-платформе «Таврида.АРТ». На третьем модуле — с 5 по 13 октября — участники встретятся в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» на образовательных форматах и финальной презентации Стратегий развития театра.



Партнером программы выступает Московский Губернский театр. Среди экспертов Сергей Безруков, народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра, художественный руководитель Большого детского фестиваля и Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», театральный режиссер, продюсер, общественный деятель; Лариса Вильясте, директор Московского Губернского театра, директор Большого детского фестиваля и Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского»; Татьяна Шинина, методолог и модератор проекта, эксперт Центра сопричастного стратегирования ВШГУ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, кандидат психологических наук, автор книг по социальному управлению и аудиту; Ирина Юдина, член Европейской ассоциации транзактного анализа, театровед, психолог-консультант, преподаватель в РАТИ/ГИТИСа, ИСИ, Театральной школе Константина Райкина; Светлана Замарацкая, экс-вице-губернатор Иркутской области, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы», объединяющей ведущие технологические и управленческие практики в цифровой среде для ускорения решения вопросов населения к органам власти, коуч ICF (Международная федерация коучинга); Максим Шелунцов, сооснователь системы управления для театров и концертных организаций «Темза», эксперт по маркетингу в сфере культуры; Михаил Чумаченко, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор кафедры режиссуры РАТИ/ГИТИС, вице-президент Российского отделения ассоциации любительских театров и театров-студий при ЮНЕСКО; Виктория Камалова, заместитель директора по организационно-плановой работе Центрального академического театра Российской армии, преподаватель Высшей школы деятелей сценического искусства Г. Г. Дадамяна.