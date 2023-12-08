Музей Востока приглашает повторить путешествие Афанасия Никитина

В Музее Востока открылась выставка «За три моря. Странствия Афанасия Никитина». Около 300 экспонатов в семи выставочных залах иллюстрируют знаменитый текст тверского купца.

Участниками выставки стали 10 культурных институций столицы: основная часть экспонатов из собственных фондов Музея Востока, часть предоставили Центральный музей кино, Исторический музей, Фонд Марджани, Музеи Международного нумизматического клуба, театра кукол им. С.В. Образцова, научная библиотека МГИМО, музей-заповедник «Архангельское».

Свое путешествие Никитин начал из родной Твери, поэтому Тверской государственный объединённый музей также стал участником выставки. Среди предметов, которые приехали с родины Никитина – кирпич из Спасского собора, в котором купец получил благословение на поездку.

Один из самых уникальных экспонатов – знаменитая Софийская вторая летопись первой половины XVI века из Российского государственного архива древних актов: «Текст Никитина в оригинале до нас не дошел, но человек, который эту летопись составлял, он, по всей видимости, имел дело непосредственно с записями дневника Афанасия Никитина. Это абсолютно уникальный экспонат, увидеть его в самом Архиве невозможно, эта уникальная возможность есть только у тех, кто придет к нам на выставку», - подчеркнул куратор выставки Илья Зайцев.

Многие экспонаты представлены публике впервые: например, сферическая астролябия XVI века из фондов Музея Востока, рукописи XIV-XV веков из хранения библиотеки МГИМО.

Еще одна премьера – у серии эскизов к фильму 1958 года «Хождение за три моря». Как отметила на вернисаже директор Центрального музея Кино Лариса Баженова, эта кинолента была во многом рукотворной. Для ее создания был привлечен большой штат художников: по костюмам, комбинированным съемкам и декораторов. В экспозиции представлены работы четырех из них. Это классики отечественного кинематографа: Ольга Кручинина, Зоя Морякова, Геннадий Мясников и Михаил Богданов.

Особый интерес представляет экспозиция «Кошелек Афанасия Никитина». В этом зале собраны монеты, бывшие в ходу в землях, через которые пролегал путь купца.

Директор Музея Востока провел параллели между итальянским путешественником Марко Поло и нашим Никитиным: «Первый открыл Дальний Восток для Европы, а Никитин – для Руси. Только представьте себе этот путь, который он совершил!», - отметил Александр Седов.