Beat Film Festival, в этом году отметивший свое 15-летие, подвёл итоги

В Москве завершился 15-й фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В программе юбилейного фестиваля было представлено 46 фильмов, его показы и события посетили более 30 тысяч человек, а главная фестивальная вечеринка прошла в легендарном баре Noor.

В честь своего 15-летия Beat Film Festival при поддержке генерального партнера, банка для предпринимателей и предприятий Точка, открыл специальную площадку — летний поп-ап кинотеатр на веранде Restaurant by Deep Fried Friends. Вместе с Точкой фестиваль также представил программу «Меняйся и меняй», посвященную героям, которые ломали правила, экспериментировали и тем самым изменили современную культуру.

Показы программы дополнил лекторий с основателями бизнесов, меняющих культурный облик Москвы: Beat Film Festival, гастрономического проекта Eggsellent, медиа ÖMANKÖ и архитектурного бюро Megabudka. Вошедший в программу «Меняйся и меняй» фильм «Мишель Гондри: DIY» стал одним из зрительских хитов фестиваля, наряду с картинами «Вечеринка на краю света», «Кино Годара», «Рюити Сакамото: Последний концерт», «СЕО Будущего» и «Без фильтров». А благодаря многолетнему стратегическому партнерству с Кинопоиском зрители могли посмотреть лучшие фильмы Beat Film Festival онлайн. Впервые в рамках фестиваля прошла специальная совместная кинопрограмма Beat Film Festival и BlueScreen — онлайн-платформы для поддержки молодых кинематографистов от издания The Blueprint, которое выступило титульным информационным партнером фестиваля.

Важным событием юбилейного Beat Film Festival стал новый формат национальной программы, партнером которой, как и в предыдущие годы, выступил фонд V–A–C. Теперь она носит название «Док индустрия» и впервые в ней были представлены три секции: авторское документальное кино, брендированный контент и док-проекты стриминговых платформ. В программу было отобрано 14 фильмов, бесплатные показы которых прошли в Кинотеатре Дома культуры «ГЭС-2». Приз от фонда V–A–C получил фильм Василия Овчинникова «4:30» — поэтическая зарисовка о незрячем пенсионере, который готовится пробежать марафон.

Образовательная программа фестиваля в этом году охватила сразу пять площадок, а в ее расписание вошло больше 25 событий. Среди спикеров, представлявших и обсуждавших фильмы в рамках дискуссий и паблик-токов, были публицист Юрий Сапрыкин, журналистка Саша Сулим, музыканты Slava Marlow и Сергей Сироткин, режиссер Олег Трофим, актеры Лев Зулькарнаев, Александр Паль и другие.

Вечеринка в честь 15-го дня рождения Beat Film Festival прошла в баре Noor и собрала почти 1000 гостей. Еще одним итогом фестиваля стало пожертвование в благотворительный фонд «Дом с маяком». Команда Beat перевела в фонд 25% от продаж билетов на показы международной программы в Кинотеатре Дома культуры «ГЭС-2». «Дом с маяком» помогает забирать тяжелобольных детей и молодых взрослых из больниц, организовывая необходимую помощь на дому или в хосписе.