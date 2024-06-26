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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Beat Film Festival, в этом году отметивший свое 15-летие, подвёл итоги

editor
By editor
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Beat Film Festival, в этом году отметивший свое 15-летие, подводит итоги

В Москве завершился 15-й фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В программе юбилейного фестиваля было представлено 46 фильмов, его показы и события посетили более 30 тысяч человек, а главная фестивальная вечеринка прошла в легендарном баре Noor.

В честь своего 15-летия Beat Film Festival при поддержке генерального партнера, банка для предпринимателей и предприятий Точка, открыл специальную площадку — летний поп-ап кинотеатр на веранде Restaurant by Deep Fried Friends. Вместе с Точкой фестиваль также представил программу «Меняйся и меняй», посвященную героям, которые ломали правила, экспериментировали и тем самым изменили современную культуру.

Показы программы дополнил лекторий с основателями бизнесов, меняющих культурный облик Москвы: Beat Film Festival, гастрономического проекта Eggsellent, медиа ÖMANKÖ и архитектурного бюро Megabudka. Вошедший в программу «Меняйся и меняй» фильм «Мишель Гондри: DIY» стал одним из зрительских хитов фестиваля, наряду с картинами «Вечеринка на краю света», «Кино Годара», «Рюити Сакамото: Последний концерт», «СЕО Будущего» и «Без фильтров». А благодаря многолетнему стратегическому партнерству с Кинопоиском зрители могли посмотреть лучшие фильмы Beat Film Festival онлайн. Впервые в рамках фестиваля прошла специальная совместная кинопрограмма Beat Film Festival и BlueScreen — онлайн-платформы для поддержки молодых кинематографистов от издания The Blueprint, которое выступило титульным информационным партнером фестиваля.

Важным событием юбилейного Beat Film Festival стал новый формат национальной программы, партнером которой, как и в предыдущие годы, выступил фонд V–A–C. Теперь она носит название «Док индустрия» и впервые в ней были представлены три секции: авторское документальное кино, брендированный контент и док-проекты стриминговых платформ. В программу было отобрано 14 фильмов, бесплатные показы которых прошли в Кинотеатре Дома культуры «ГЭС-2». Приз от фонда V–A–C получил фильм Василия Овчинникова «4:30» — поэтическая зарисовка о незрячем пенсионере, который готовится пробежать марафон.

Образовательная программа фестиваля в этом году охватила сразу пять площадок, а в ее расписание вошло больше 25 событий. Среди спикеров, представлявших и обсуждавших фильмы в рамках дискуссий и паблик-токов, были публицист Юрий Сапрыкин, журналистка Саша Сулим, музыканты Slava Marlow и Сергей Сироткин, режиссер Олег Трофим, актеры Лев Зулькарнаев, Александр Паль и другие.

Вечеринка в честь 15-го дня рождения Beat Film Festival прошла в баре Noor и собрала почти 1000 гостей. Еще одним итогом фестиваля стало пожертвование в благотворительный фонд «Дом с маяком». Команда Beat перевела в фонд 25% от продаж билетов на показы международной программы в Кинотеатре Дома культуры «ГЭС-2». «Дом с маяком» помогает забирать тяжелобольных детей и молодых взрослых из больниц, организовывая необходимую помощь на дому или в хосписе.

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