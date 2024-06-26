РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВ ГМИИ имени А.С. Пушкина представлена выставка «Три времени Рима. Античность. Возрождение....

В ГМИИ имени А.С. Пушкина представлена выставка «Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко»

editor
By editor
66
Пиранези-Дж.-Б.-Гравюра.-Вид-на-фонтан-Треви,-известный-также-как-Аква-Верджине.-Лист-из-серии-Виды-Рима-1750

Пиранези Дж. Б. Гравюра. Вид на фонтан Треви, известный также как Аква Верджине. Лист из серии «Виды Рима». 1750

Сколько бы ни было выставочных проектов, фильмов и мероприятий о Риме, всегда будешь находить что-то новое для себя. На выставке показана не только коллекция Максима Атаянца, но и предметы из самого ГМИИ имени А.С. Пушкина, Нижегородского государственного художественного музея и Дальневосточного художественного музея в Хабаровске.

Не столько сам город – Рим, сколько его великолепная архитектура предстают перед нашими глазами в залах музея. Рим знавал разные времена, он был имперским, пышным, дворцовым, но в Средние века «вечный город» лежал в руинах, а в эпоху Возрождения римские папы решили вернуть ему былое величие. История и современность соединялись в Риме при строительстве церквей и обелисков, а триумфальные колонны древнеримских императоров венчали статуи христианских святых. Так языческая эпоха и католичество соседствовали вместе.

Вази. Д. Гравюра. Панорама Леонинского города, на которой видны Ватиканская базилика, Мост и Замок Св. Ангела. 1765

Фрагмент саркофага с изображением кратера, канделябра и птиц. Конец 3 в.

В XVI-XVIII веках Рим был самым известным изображаемым европейским городом, туда стремились толпами художники, там царствовал знаменитый Джованни Баттиста Пиранези. Его ведуты удивительны и прекрасны. Помимо многочисленных гравюр из собрания Максима Атаянца на выставке можно увидеть четыре картины Бернардо Беллотто из собраний ГМИИ имени А.С. Пушкина, музеев Нижнего Новгорода и Хабаровска. Преображение города, по архитектурному построению которого будет позже создан Санкт-Петербург, наблюдать можно во всей красе.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
Кант и Толстой: точки соприкосновения
Следующая статья
Литрес и Музей истории ГУЛАГа выпускают аудиосборник Георгия Демидова «Любовь за колючей проволокой»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru