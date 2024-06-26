В ГМИИ имени А.С. Пушкина представлена выставка «Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко»

Пиранези Дж. Б. Гравюра. Вид на фонтан Треви, известный также как Аква Верджине. Лист из серии «Виды Рима». 1750

Сколько бы ни было выставочных проектов, фильмов и мероприятий о Риме, всегда будешь находить что-то новое для себя. На выставке показана не только коллекция Максима Атаянца, но и предметы из самого ГМИИ имени А.С. Пушкина, Нижегородского государственного художественного музея и Дальневосточного художественного музея в Хабаровске.

Не столько сам город – Рим, сколько его великолепная архитектура предстают перед нашими глазами в залах музея. Рим знавал разные времена, он был имперским, пышным, дворцовым, но в Средние века «вечный город» лежал в руинах, а в эпоху Возрождения римские папы решили вернуть ему былое величие. История и современность соединялись в Риме при строительстве церквей и обелисков, а триумфальные колонны древнеримских императоров венчали статуи христианских святых. Так языческая эпоха и католичество соседствовали вместе.

Вази. Д. Гравюра. Панорама Леонинского города, на которой видны Ватиканская базилика, Мост и Замок Св. Ангела. 1765

Фрагмент саркофага с изображением кратера, канделябра и птиц. Конец 3 в.

В XVI-XVIII веках Рим был самым известным изображаемым европейским городом, туда стремились толпами художники, там царствовал знаменитый Джованни Баттиста Пиранези. Его ведуты удивительны и прекрасны. Помимо многочисленных гравюр из собрания Максима Атаянца на выставке можно увидеть четыре картины Бернардо Беллотто из собраний ГМИИ имени А.С. Пушкина, музеев Нижнего Новгорода и Хабаровска. Преображение города, по архитектурному построению которого будет позже создан Санкт-Петербург, наблюдать можно во всей красе.

Марина АБРАМОВА