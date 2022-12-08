Зимние фотовыставки в сезоне 2022-2023

Фотовыставка — возможность увидеть привычные вещи с нового ракурса или познакомиться с чем-то необычным. В парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, регулярно обновляются выставочные стенды, доступные всем посетителям. Собрали в материале, что парки планируют презентовать этой зимой.

Ежегодно 5 декабря в России отмечают День добровольца (волонтера). В этом году в парках Москвы будут представлены тематические фотовыставки, приуроченные к этому празднику. «Добро случается» — выставка благотворительного фонда «Собаки, которые любят» о волонтерах, помогающих животным найти хозяев и обрести дом. По 8 декабря их истории можно увидеть в парке Сокольники (на территории, прилегающей к Фонтанной площади), по 20 декабря — в центральной части парка имени Ю. М. Лужкова.

Выставка «Здесь волонтеры…» расскажет окружающим о том, как добровольческое движение развито в разных сферах. Фотоработы посвящены десяти направлениям: социальное, инклюзивное, патриотическое, экологическое, культурное, спортивное, корпоративное, а также волонтерство в сферах охраны здоровья, общественной безопасности и защиты животных. QR-код, размещенный на полотнах, ведет на сайт с подробной информацией о виде добровольчества и ключевых проектах. С 5 по 30 декабря познакомиться с выставочными плакатами можно в саду имени Баумана рядом с центральной аллеей; с 5 по 28 декабря — в саду «Эрмитаж» около театра «Новая опера»; с 9 по 15 декабря — в парке «Сокольники» на территории, прилегающей к Фонтанной площади; с 9 по 22 декабря — рядом с памятником Петру Первому в парке искусств «Музеон». Выставка организована совместно с ресурсным центром «Мосволонтер» и комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Еще одна необычная благотворительная выставка пройдет с 4 по 28 декабря в Парке Горького и парке искусств «Музеон». Ассоциация «Краски этого мира» представит проект «Невзаимозаменяемая помощь» с работами одного из своих подопечных – 14-летнего Миши Хандажинского. У Миши ДЦП, он пишет картины с помощью специального приспособления, которое позволяет водить кисточкой по холсту. Подлинные работы можно будет увидеть в Зеленой Школе, репродукции – на выставочных стендах на Крымской набережной Музеона и в виде NFT-экспонатов – онлайн.

В течение декабря около главной входной группы парка «Ходынское поле» гости могут узнать интересные факты из истории. В честь 350-летнего юбилея Петра Великого открывается выставочный проект, посвященный личности и деятельности первого русского императора — его путешествиям, памятникам и «славным делам». Соседние стенды расскажут о российских востоковедах, их вклад в постижение тысячелетнего культурного кода восточных народов и его влияние на нашу страну. Партнеры-организаторы выставок — Российское Историческое Общество и Фонд «Истории Отечества».

Весь декабрь посетителям Лианозовского парка будет доступна фотовыставка, приуроченная к 81-й годовщине военного парада на Красной площади. Гости и жители столицы смогут познакомиться с интересными фактами о событии, которое прошло 7 ноября 1941 года и навсегда изменило историю. Ориентир размещения: зона аттракционов.

Фотовыставки могут рассказывать не только о людях, событиях и искусстве. В этнографической деревне «Бибирево» около храма с 1 по 31 декабря размещена экспозиция «Страна металла», посвященная 90-летию алюминиевой отрасли России. Она знакомит с темой рециклинга, наглядно демонстрирует безграничные возможности применения алюминиевых решений в архитектуре и строительстве, машиностроении и энергетике, автопроме и судостроении.

Выставка «Люби людей» открылась в парке «Северное Тушино», ее цель — привлечь внимание к проблеме бездомных и поддержать фонды, которые помогают людям в тяжелой жизненной ситуации. В экспозиции под открытым небом представлены фотографии Михаила Рыжова. Снимки сделаны на Киевском и Ярославском вокзалах, когда фонд «Люди» раздавал горячие ужины для бездомных. Увидеть их можно до конца декабря на площади около Музея истории ВМФ.

Фотовыставка к 15-летию со дня образования Камчатского края «Заповедная природа Камчатки» — это приглашение в незабываемое путешествие. Работы известных фотохудожников познакомят москвичей и гостей столицы с уникальной природой полуострова и сюжетами знаменитой гонки на собачьих упряжках «Берингия». Яркие контрасты, представленные в работах фотографов, покорят всех, кто готов открыть для себя загадочный и далекий полуостров. Посмотреть на снежные шапки горных вершин, воды горячих источников и камчатских диких животных можно на Липовой аллее парка искусств «Музеон» с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

Парк «Северное Тушино» и Русское географическое общество приглашают москвичей и гостей столицы насладиться красотой зимней природы на фотовыставке «Палитра зимы». В уличной экспозиции на центральной площади парка представлены завораживающие зимние пейзажи, снятые в разных регионах России: Иркутской, Кемеровской, Мурманской и Ленинградской областях, Камчатском крае и других. Каждая из фотографий покажет, что «Палитра зимы» — это множество ярких оттенков, от оранжевых закатов на фоне голубых елей до изумрудной реки посреди усыпанных серебристым снегом гор. В некоторых работах можно наблюдать удивительное поведение диких животных. Фотовыставка продлится до 31 января 2023 года.

В Гончаровском парке возле пруда откроется фотовыставка Русского географического общества с уникальными и неповторимыми пейзажами русских гор, лесов и озер. Морозный январский закат Ямало-Ненецкого автономного округа, утро в заполярье, изумрудные россыпи северного сияния поселка Териберка, замерзшие льды Байкала, горные хребты Якутии и многое другое ждет посетителей фотовыставки «Зимняя сказка» с 16 декабря 2022 по 16 февраля 2023 года.

Экспозиция «Открываем Россию вместе» будет представлена в Таганском парке с 15 декабря 2022 по 15 февраля 2023 года. Это двадцать снимков, отражающих красоту Кавказа, Крыма, Севера и центральной части России. На полотнах оживут истории экспедиций, путешествий и других проектов Русского географического общества. А в детском парке имени Н. Н. Прямикова гости смогут совершить прогулку по сказочным местам городских пейзажей на выставке «Зимняя Москва». Посмотреть на преображенную сезоном столицу можно с 6 декабря.

Новая выставка из цикла «Путешествуйте дома» на весь декабрь открывается в парке «Горка». Экспозиция объединяет лучшие фотографии региональных авторов, посвященные возможностям зимнего отдыха в нашей стране. Фотографы приглашают покататься на лыжах по Валдайской возвышенности, прогуляться по Национальному парку «Хвалынский» в Саратовской области, посетить одну из самых красивых деревень России – Бёхово под Тулой и другие интересные места страны. Найти стенды можно на нижнем уровне парка, рядом со спортивной площадкой.

В саду «Эрмитаж» можно будет увидеть новый проект Третьяковской галереи, приуроченный к 150-летию со дня рождения выдающегося импресарио Сергея Дягилева. Центром экспозиции станут оригинальные костюмы к дягилевским балетам, созданные по проектам Александра Головина, Льва Бакста, Наталии Гончаровой, Николая Рериха. Познакомиться с ними можно с 28 декабря 2022 по 28 января 2023 года на стендах рядом с театром «Новая опера».

Фотовыставка к столетнему юбилею Театра имени Моссовета, откроется в Парке Горького на весь январь 2023 года. Точное место размещения – Ленинская площадь (правая аллея, между аркой и входом в павильон 1Б катка). На стендах гости парка узнают историю одного из старейших театров Москвы, вспомнят яркие образы знаменитых актеров и их персонажей, имена авторов произведений и постановок.

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