В столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялось открытие Московского Курдского Кинофестиваля, который проходит уже в третий раз. Жители и гости столицы за дни фестиваля смогут ознакомиться с многообразием курдского кинематографа и погрузиться в эстетику и богатство этнографической культуры, религиозных обычаев и социокультурных процессов этого народа.

На церемонии открытия присутствовали представители фильмов, участвующих в фестивале, а также члены жюри и представители российской киноиндустрии: член жюри конкурса короткого художественного метра Амир Голами, музыкант и режиссер фильма «Танбур» Фарид Эльхами, режиссер фильма «Дыра в стене» Билал Коркут, актриса фильма закрытия «5 Килограммов Грецких Орехов» Тагизаде Фатемех, режиссер и сценарист Дмитрий Киселев, актриса театра и кино Юлия Хлынина, председатель жюри продюсер Екатерина Филиппова, а также актриса Олеся Судзиловская, актриса Елена Панова, актриса Ксения Суркова, актриса Евгения Храповицкая, актер Игорь Скрипко, актер и режиссер Дмитрий Сердюк, режиссер Никита Вершинин, художник Татьяна Вафина, «Мисс Москва - 2023» Ангелина Бреженская и др.

Ведущим церемонии открытия выступил актер театра и кино Станислав Беляев. Он отметил, что в этом году в спектре фестиваля Иран и Восточный (Иранский) Курдистан с очень богатой историей и традициями. Фильмы из этого региона отражают многообразие этнической принадлежности и географической просторности курдского народа.

С приветственным словом к гостям и организаторам фестиваля обратился министр культуры и молодежи правительства региона Курдистан-Ирак Мохаммед Саид Али, который специально приехал в Москву на Курдский кинофестиваль. Он поздравил собравшихся с открытием и отметил, что министерство придает большое значение фестивалю курдского кино в России.

Исполняющий обязанности представителя регионального правительства Иракского Курдистана Данар Мустафа также поблагодарил организаторов и отметил, что Московский курдский кинофестиваль стал важной площадкой для популяризации курдского искусства и позволяет проникнуться духом народа и его жизнью. «Кинофестиваль объединяет под своим крылом курдов из разных частей исторического Курдистана и других стран, где они сейчас проживают. Программа кинофестиваля включает в себя не только художественное кино, но и большое количество документальных фильмов, способствующих сохранению традиций нашего народа», - подчеркнул он.

Далее ведущий церемонии представил конкурсные программы фестиваля, а также его жюри. В конкурс игрового кино вошли 5 полнометражных фильмов, в конкурс документального — 7 картин, а в короткометражной секции 27 художественных и документальных лент. География участников этого года оказалась очень разнообразна — конкурсные фильмы созданы в Ираке, Иране, Турции, Германии, Швеции, Сирии, Испании.

В Жюри Полнометражного художественного конкурса вошли российский режиссер и сценарист Дмитрий Киселев, актриса театра и кино Юлия Хлынина Председателем жюри стала российский продюсер Екатерина Филиппова. Екатерина Филиппова отметила, что курдское кино уникально - все фильмы говорят о свободе, любви и делают это потрясающим образом. Юлия Хлынина пожелала зрителям яркого путешествия в мир курдского кинематографа и знакомства с курдским народом и его культурой. Дмитрий Киселев подчеркнул, что искусство не имеет ни стен, ни границ, ни барьеров.

В жюри Полнометражного документального Конкурса вошли актер, режиссер и продюсер Дэнни Дарел, режиссер и продюсер Хави Ибрагим, председательствует в жюри иранский режиссер Шилан Саади. Жюри Конкурса короткометражных художественных фильмов возглавил актер, режиссер, писатель и журналист из Дохука (Иракский Курдистан) Ибрагим Селман. В жюри также вошли иранский режиссер, писатель и кинокритик Амир Голами и иракская актриса театра и кино Чрика Мохаммад Али.

Короткометражный документальный Конкурс будут оценивать режиссер и сценарист Кейван Фахими и родившаяся в Дамаске немецкий режиссер и продюсер Несрин Абдин. Жюри будет работать под председательством режиссера и сценариста Ребера Доски из Дохука.

Ведущий напомнил, что в рамках фестиваля в Lumiere Hall состоится «Ночь курдского кино», все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Открыл фестиваль фильм всемирно известного режиссера Бахмана Гобади «Время пьяных лошадей». Картина получила «Золотую камеру» на Каннском кинофестивале в номинации «режиссерский дебют»‎ и приз ФИПРЕССИ.

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