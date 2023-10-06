Портрет Елены. 1840. Штилер Й., Флайшман А.

XIX век подарил любителям портретного жанра много возможностей для самовыражения, разнообразие техник и технологий. Проследить путь эволюции способов фиксации образов в XIX веке от акварельного портрета до раскрашенной фотографии можно на выставке «Способ и образ», которая подготовлена в сотрудничестве с Музеем «В.А. Тропинина и московских художников его времени».

В начале XIX века искусство акварельного портрета достигло совершенства. Утонченные интимные образы вошли в предметный ряд малых форм, окружавший аристократию того времени, составляя ансамбли в интерьерах гостиных, кабинетов, будуаров. Акварельные листы размещались в специальных папках, сопровождали владельцев в путешествиях, являя собой некий прообраз современных фотоальбомов. Признанные мастера этого жанра П. Соколов, В. Гау, А. Брюллов создавали виртуозные по исполнению портреты представителей светского общества и августейших особ.

В это же время особо полюбившиеся зрителю произведения живописи и графики активно тиражировались посредством эстампа, преимущественно в гравюре на металле и литографии. Большие тиражи позволяли значительно расширить зрительскую аудиторию. На выставке представлены гравюры с портретов литератора П. Свиньина, художника Ф. Кюнеля, президента Академии художеств А. Оленина и литографии со знаменитых портретов «Мюнхенских красавиц». К концу XIX века эстамп постепенно утратил свое лидерство и был вытеснен фотопечатью.

В 1839 году Л. Дагер объявил о своем открытии: «Я поймал свет. Я остановил его полет». В результате прямого попадания света на отполированную металлическую пластину получалось единственное позитивное изображение — дагеротип. Изобретение калотипа Г. Тальбота заменило дагеротипию, потому что имело возможность тиражирования. Спустя десятилетие первенство завоевывает коллоидный фотопроцесс. Погрешности выдержки и недостаточную контрастность фотоснимков помогали преодолеть художники: одни работали в фотоателье ретушерами, а также вручную раскрашивали фотографии акварелью, пастелью, цветными карандашами, другие, такие как А. Деньер, сами становились фотографами и искали новые средства выразительности.

Изобретение фотографии разделило мнения в мире искусства: одни были в восторге, считали ее бесценным инструментом, другие же полагали, что фотография отберет работу у художников. Время показало, что фотография стала еще одним надежным способом сохранения образов на века.

Более 270 предметов, среди которых акварельные портреты, старинные фотографии, графика, павильонная фотокамера «Ф. Иохим и Ко» 1900-1910 г., а также уникальный фотоальбом, где можно увидеть фотографии правящих монархов, семьи Тютчевых, четы Вяземских и других известных лиц, перенесут в атмосферу той эпохи. Выставку дополнили предметы мебели и декоративно-прикладного искусства из фондового собрания музея-заповедника «Остафьево».

— Замечательный выставочный проект дает нам возможность проследовать по воображаемому пути эволюции способа создания портретного образа — от миниатюры до старинных альбомных фотокарточек, – отметил директор музея-заповедника «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Альбом в переплете в с бронзовыми накладками и ремешками

Гампельн К.К. Литография раскрашенная акварелью. Портрет молодого человека в черном сюртуке

Горский К. Авкварельный портрет генерал-майора

Портрет князя Кропоткина Алексея Ивановича. 1860. Соколов А.П.

Портрет Марии Аркадьевны Бек, рождённой Столыпиной, во втором браке Вяземской. 1850-е годы

Портрет неизвестного с собакой. 1849. Питч Г.

Рисунок. Портрет С.Ф. Толстой. До 1838 г. Соколов П.Ф.

Рисунок. Портрет трех девочек в интерьере. Конец 1830 гг. Брюлов А.П.

Фотография из альбома. Лист 6. № 41. Comtesse Alexandrine La Ferronais

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