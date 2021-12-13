Олеся ЕВСТИГНЕЕВА: «Сколько себя помню, музыка всегда была со мной»

Олеся Евстигнеева — исполнительница народной и фолк-поп музыки. На большой сцене уже более 20 лет. С 1998 года являлась солисткой ансамбля «Русская Песня» под руководством Народной артистки РФ Надежды Бабкиной. С 2014 года занимается сольной карьерой. Заслуженная артистка РФ, художественный руководитель Национального музыкального фестиваля «Солнце Красное», музыкальный эксперт народного шоу «Ну-ка, все вместе!», полуфиналист мегашоу «Победитель» на Первом канале.

– Олеся, когда возникла любовь к музыке?

– Сколько себя помню, музыка всегда была со мной. С детства мама водила меня на частные уроки музыки к соседке сверху. А уже через год я поступила в музыкальную школу имени Шмелева в городе Сочи и училась по классу фортепиано. Мои тёплые воспоминания из детства тоже связаны с музыкой: мой дедушка очень любил играть на гармошке, мама пела звонким красивым голосом, а дядя был учителем по классу баяна во Владимирской музыкальной школе.

– Как вы поняли, что хотите начать сольную карьеру?

– Любой человек, не только артист, прошедший долгий профессиональный путь, приходит к мысли о том, что ему есть, что рассказать самостоятельно. Он достаточно набрался опыта и ему хочется показать именно свои умения и навыки. Мне захотелось выступать не как часть коллектива, а как самостоятельная единица.

– Не страшно было покидать успешный коллектив и идти в неизвестность?

– Здесь можно вспомнить одновременно две пословицы: «Не сомневается только глупец» и «Не сделав несколько шагов на пути, не узнаешь, твой это путь или нет». Оборачиваясь назад, могу сказать, что я ни разу не пожалела, что тогда решилась и попробовала. Работая долго в коллективе и являясь частью чего-то большого и грандиозного, уйти в неизвестность был большой риск. К тому же на тот момент опыта сольных выступлений, хотя я закончила академию им. Гнесиных по классу сольное народное пение, у меня было не так много.

– Жалели когда-нибудь о принятом решении?

– Когда проходит время, всегда анализируешь свои действия и думаешь, а правильно ли я поступил или нет? У меня сомнений не возникало, я до сих пор считаю принятое решение верным. К тому же меня к этому решению подвели не только мои намерения и мысли, но и сложившиеся на тот момент ситуации, которые еще раз подтверждали правильность намеченного курса.

– Какое для вас основное преимущество работы сольно от работы в коллективе?

– Работая в коллективе, ты всегда чувствуешь поддержу и плечо. Понимание того, что ты не один — ты часть команды, общего полотна. Когда ты стоишь на сцене один — это большая ответственность. Ты можешь рассчитывать только на себя: тебе некому подсказать, помочь, намекнуть. Здесь ты сам себе хозяин и ответственность за все принятые решения несешь самостоятельно.

– По какому принципу вы выбираете материал для работы? Что является основополагающим фактором?

– Все мы люди: у всех меняется настроение, эмоции, предпочтения. Поэтому каждый раз выбор песни, которую я беру в свой репертуар, зависит от состояния и настроения, в котором я прибываю. Но если смотреть на репертуар, который уже сформировался годами — я представляю народный жанр. Я безумно люблю в авторскую музыку вставлять элементы этники. Наверно это и есть моя отличительная черта. Очень люблю красивые и певучие мелодии, чтобы они варьировалась и с ними можно было поэкспериментировать.

Допустим, если это этническая музыка, то она изначально не совсем диапазонная, и чтобы ее раскрасить, мы думаем и с аранжировщиком или придумываю лейтмотивчики, чтобы это было более колоритно и красочно. А вообще стараюсь, чтобы в моем репертуаре были душевные и необыкновенные песни.

Сейчас у меня стал более лирический репертуар. Мне хочется исполнять более тягучие, как карамелька, песни. Последняя песня «Росы» именно такая. Композиция была написана намного ранее и ждала своего часа. Сергей Филиппов, автор, который ее написал, предложил мне ее спеть еще год назад. Она жила в моей голове и созрела для исполнения только этой осенью. Не откладывая в долгий ящик, я решила сделать на нее клип. Переход в интернет-пространство — сегодня это уже необходимость для артиста, поэтому после выхода песни захотелось сделать на нее видео ряд.

– Расскажите о клипе «Росы», который вышел недавно

– Мы снимали клип в очень красивом месте, о котором я раньше ничего не слышала. Это песчаный карьер в Тульской области с невероятно красивыми видами. Было ощущение, как будто мы на Марсе. Со мной работала потрясающая команда, во главе с режиссером Денисом Кадетовым. Я довольна результатом, у нас получилась хорошая работа.

– Какие задачи и творческие планы у вас стоят на ближайшее время?

– Я ставлю себе нереальный планы и задачи, которые обязательно хочется выполнить. Чем выше ставишь планку, тем больше достигаешь.

В этом году у меня случился роман с романсом и думаю, что мне удастся в ближайшее время реализовать песни, которые тоже ждали своего часа, написанные в этой стилистике.

Продолжаю работать над народными и авторскими песнями. Я обратилась к новым аранжировщикам, поэтому планирую внести изменения в привычное звучание. Это в новинку для меня, как для исполнительницы народной музыки. Думаю, в скором времени вы услышите результат моей работы.

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