Андрей НАЗИМОВ: «Удача всегда есть. И в неё надо верить!»

Накануне открытия III Рождественского молодёжного международного фестиваля искусств мы встретились с художественным руководителем Театрального отделения Международной детско-юношеской филармонии юных талантов – известным артистом театра и кино Андреем Назимовым.

– Андрей, совсем недавно на Первом канале прошёл фильм «Воскресенский», где вы сыграли одну из главных ролей – доктора Фогеля. Расскажите, пожалуйста, об этой работе.

– Это потрясающая невероятная история. Такая роль, как доктор Фогель – это, на самом деле, очень большой подарок для артиста. Я знаю, что очень долго искали подходящего актёра, очень много было претендентов на роль Ивана Дмитриевича Фогеля. И в Питере и Москве. Мне посчастливилось. И это, конечно, большая удача для актёра. У актёра ведь должна быть удача и она есть. И в неё надо верить.

– Ваш герой доктор Фогель – какой он?

– Мне, конечно, очень интересен Иван Дмитриевич Фогель – этот студент, медик, который любит медицину, хочет работать и вообще заработать денег, так как их нет у него, а тут такая возможность предоставляется — он попадает к Воскресенскому – величайшему профессору медицины, которого все знают. известнейшему врачу, и у Фогеля открывается шанс на перспективу.

И в этой роли, для артиста самое непростое постоянно играть восхищение человеком – причём это чувство же ещё и прятать надо, и вместе с тем постоянно доказывать известному профессору, что «вы не пожалеете, что меня взяли». Кроме самого характера и профессии медика, надо ведь было еще и соответствовать тому времени — вообще, сыграть такого человека, который жил в 1912 году, в своей «келье», который гладил сорочку этим утюгом, с углём и так далее… Это, конечно, непросто, но в этом огромное счастье для меня, как для артиста!

Кроме того, Фогель – человек искренний. Он верит в Бога. Он азартен, но в тот же момент он и скромен, Деликатный.

– А текст?

– Сценарий был очень подробный, там всё было подробно описано. Ведь самое главное понять – что хочет автор, суметь услышать текст.

– У вас на руках был полностью сценарий?

– Да, все восемь серий.

– А консультанты были и по каким направлениям?

– Это, конечно, с нами рядом всегда были люди, которые помогали нам, консультировали. Так, например, был консультант по медицине и каскадёры (например, сцена в болоте, сложные прыжки), с нами был даже фокусник.

– Как вы узнали, что вас утвердили? И сколько времени прошло со дня проб и до того дня, как вас утвердили?

– Я точно не помню. Обычно от дня проб до решения – утверждения проходит недели две. Так и на этот раз — мне позвонил агент и сказал, что меня утвердили и с графиком мы сошлись. Для меня вообще всегда самое важное – сойтись в графике. Так как я ещё задействован в театре, то для меня всегда важно, чтобы сошлись и кино и театр.

– У вас есть ещё одна работа в фильме, премьера которого вышла недавно. Расскажите, пожалуйста, об этой работе.

– На платформе «Оkko.tv» недавно вышел фильм «Саня Газуй». Я там играю владельца автосервиса. Суть том, что молодая девушка прекрасно разбирается в автомобилях и может завести любую машину, любой механизм. Её зовут Саша. Отсюда и название фильма — «Саня Газуй». Она попадает в этот особый мужской мир — «мир Автосервиса», конкуренции, борьбу за клиентов. У ребят складывается своя команда. А мой герой – это человек, который хочет построить неподалёку от них свой автосервис, то есть – конкурент. И вокруг этого развиваются событие. Картина ироничная, и в то же время там присутствуют и элементы сюрреализма. Некий такой «ироничный бытовой сюр», — если можно так выразиться.

– Если можно было бы выбирать, — в какой эпохе вам захотелось бы пожить?

– Тут у меня два варианта: конечно, мне хочется заглянуть в будущее, и интересно и в прошлое…

– В будущее не страшно?

– Совсем нет. Страшнее наоборот, в прошлом. Вот, к примеру, тот же 1910 год… Там же еще много чего не было: лекарства, уровень связи, транспорта, одежда не всегда удобная… Слабое образование у большинства людей, рудники… Хотя, конечно, кроме того, что там опасно, там ещё и очень интересно.

– А если можно было бы выбрать какой-то определённый исторический период времени – куда бы вам захотелось попасть?

– Тогда мне было бы интересно попасть в Ялту в Ялтинскую киностудию, которая должна была бы быть «русским Голливудом». Мне было бы интересно увидеть – как это всё там было у них устроено, увидеть Александра Алексеевича Ханжонкова — основателя русского кинематографа, увидеть реакцию людей когда они смотрели первые, «немые», чёрно-белые фильмы братьев Люмьер. Мне вообще интересно именно то время – когда человек впервые увидел кино. Наверное, я бы хотел сидеть в том зрительном зале и впервые увидеть фильм, увидеть реакцию людей.

– Кино и театр для вас одинаково интересны?

– Конечно. Я очень люблю театр и также сильно люблю кино. Это всё равно что спросить ребёнка — кого он больше любит — маму или папу.

– А какая сфера деятельности вам более близка – режиссура или актёрская?

– Здесь я себя не ограничиваю. Так, например, мне очень интересно сниматься с талантливыми режиссёрами и тогда я хочу играть, я с удовольствием работаю. А если пока такой человек не попадается – я могу сам снимать. Объединяя и то, что хочется увидеть мне, и то, что хотят увидеть зрители, молодое поколение. Мне очень нравится работать с подростками, юными дарованиями.

– Нам известно, что в этом сезоне вы стали художественным руководителям Театрального отделения Международной детско-юношеской филармонии. И дети, и подростки вас очень любят.

– Да, мне нравится работать с молодёжью. Я вижу, как они растут, они становятся сильнее, у них появляется понимание процесса, я вижу, как у нас складывается команда. В то же время я их знаю уже как молодых и перспективных артистов. И, конечно, если они будут подходить по типажу, то, возможно, они будут задействованы в картине, которую мы сейчас готовим.

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о кинокомпании, директором которой вы являетесь?

– Это молодая Кинокомпания kino_proek_tor, которая жаждет, чтобы заниматься любимым делом, основанная в 2020 году. Одна из недавних работ компании – участие в сьёмках и производстве фильма «Играй со мной». Конечно, мы хотим развиваться и снимать новые фильмы, и кое-какие задумки уже есть. Сейчас у нас в работе две истории. Посмотрим — какая из них получит дальнейшее воплощение. Темы этих двух историй вовлекают подростков. Уже есть и сюжеты и синопсис, пишется сценарий. Пока мы пишем, готовимся. продолжаем искать финансирование, и уже что-то нашли, но надо искать дальше… Ни для кого не секрет, что кино–это дорого. Это большие деньги. Это в театре можно выехать на автобусе «в поле», отыграть зрителям спектакль, сесть в автобусы и вернуться обратно. А в кино – не только каждый шаг, но и каждая ошибка денег стоит. И тут надо найти в этом какой-то баланс.

В будущем я хочу, чтобы эта компания создавала по 4 проекта в год . Это будут разные режиссёры, разные темы, и кинокомпания будет привлекать к сотрудничеству молодые таланты заниматься такой «поисковой работой». Там не будет больших бюджетов, потому что главная задача, главный акцент у нас — открывать новых молодых режиссёров дать возможность дебютантам проявить себя. Лучше объединяться и делать картины, чтобы их видели люди.

– Ваше отношение к фестивальному кино? Оно ведь не всегда зарабатывает деньги…

– Я очень люблю кино, и, конечно, хорошо отношусь фестивальному кино, потому что мне интересно, что хочет сказать автор, и в тот же момент, когда он открыт, не прикрываясь массой спецэффектов, а когда один или два человека в квартире, и что происходит между ними – это тоже можно авторски сделать. И это будет интересно. Пусть это будет одно место сьёмки, но это будет интересно точка зрения сюжета, психологии. А зрелищность может быть и в одной комнате. Вот в этом и есть кайф. Когда человек рассказывает эту историю. Именно свою, авторскую.

– В этом сезоне вы стали художественным руководителем театрального отделения международной детско – юношеской филармонии и 11 декабря на сцене театра «Школа Современной пьесы», в рамках открытия III Рождественского Молодёжного фестиваля искусств ребята старшей группы – учащиеся вашей мастерской «Международной детско-юношеской филармонии» представят зрителям композицию «Монологи». Расскажите, пожалуйста, об этой вашей работе с совсем юными артистами. Как шла работа над «Монологами»?

– Тут изначально был главным один вопрос — интересны ли они ребятам волнуют ли они их? И в большинстве своём ребята сами предложили те монологи, которые сами выбрали. Да, конечно, я советовал, но уже зная — кто из ребят чего может, Скорее всего это тоже помогло. Мы также обсуждали костюмы, в которых выйдут ребята на сцену. И как мне кажется, где-то получаются очень хорошие попадания.

Допустим, как у Полины Жоссан – по-началу ей не нравился монолог, а потом она вышла и классно его сделала. И полюбила его. И забыла о том, что она хотела что-то новое искать. В этом и есть суть работы! Театр в этом и заключается, — что ты можешь завтра поменять свою концепцию, даже, когда спектакль уже идёт 10 лет — ты можешь его поменять! Сделать его другим. А кино – это фиксация. Поэтому здесь, в театре, у ребят есть возможность поиска – и себя слышать и других, быть во внимании, И, самое главное, – выйти к зрителям! У нас ведь, в нашем обучении, присутствует и театральная основа… И вот с этим они как раз и будут сталкиваться. Их задача сейчас – быть максимально готовыми к этому и уверенными!

– Ваши пожелания подрастающему поколению?

– Вот такие и пожелания: Быть готовым уверенным. Будь опрятен. Будь чист внутри и снаружи. Как в детстве. Вот так надо держать. И идти с этим, и не растерять эти качества.

Беседовала Лада МЕРКУЛОВА

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