Художественным руководителем Московского областного театра драма и комедии назначен Михаил Чумаченко

На встрече с журналистами Михаил Чумаченко поделился художественными планами и видением будущего театра.

Он собирается планомерно восстанавливать традицию русского психологического спектакля и постепенно привлекать больше молодых артистов. Поэтому вскоре в театре ожидаются дипломные спектакли студентов ГИТИСа. Чумаченко отметил, что никаких революций он не хочет и начнет работу со взрослых спектаклей и без приглашенных артистов, только работа с труппой.

Кроме того, новый художественный руководитель нацелен на возрождение малой сцены, проведение читок пьес и создание экспериментальных работ. Любая инициатива и самостоятельные проекты артистов будут приветствоваться, а также будут проводиться театральные лаборатории – это новаторский метод подготовки спектаклей, ранее в Московском областном театре драмы и комедии не использовавшийся.

Художественный руководитель поговорил и о памятных датах. Празднование 90-летия театра намечено на 27 марта. А предстоящее 350-летие Петра Великого в 2022 году будет отмечено спектаклем о русском царе.

Упомянул Чумаченко и о готовности работать с новой аудиторией – театр должен давать и молодежные спектакли, на которых, по словам художественного руководителя, «в джинсах ты будешь чувствовать себя комфортно».

Для справки:

Михаил Николаевич Чумаченко – родился 15 апреля 1960 года в забайкальском поселке Кличка. В 1983 году окончил Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского. В 1989 году окончил режиссерский факультет ГИТИС (курс М.О. Кнебель). В 1988–1992 – режиссер Центрального театра Советской Армии.

1993–1995 – Декан режиссерского факультета Российской академии театрального искусства.

2006–2008 – художественный руководитель Русского театра Эстонии.

2014–2021 – художественный руководитель театра «Колесо» им. Дроздова.

Профессор кафедры режиссуры РАТИ (ГИТИС). Вице-президент Российского отделения Ассоциации любительских театров и театров-студий при ЮНЕСКО (2002).

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