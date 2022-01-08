САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Молодежный театр на Фонтанке встретит свой 42-й День рождения конкурсом театральных рецензий

18 января 2022 года Молодежный театр на Фонтанке отметит свой 42-й день рождения в прекрасной компании участников и победителей конкурса театральных рецензий «Верю! Молодые о Молодежном».

На конкурс было подано более ста заявок. Участниками творческого состязания стали 37 человек, выбравшие для просмотра и рецензирования более двадцати спектаклей из репертуара Молодежного театра на Фонтанке. Режиссерский спектр оказался широк: помимо постановок художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке, н.а. России Семена Спивака, зрители выбирали также спектакли А. Андреева, М. Мира, С. Морозова, В. Маслакова, М. Черняка. В списке оказались как классические произведения из школьной программы, так и произведения ныне живущих авторов. Оценивало конкурсные работы представительное жюри, в которое вошли театроведы, литературоведы и журналисты Санкт-Петербурга и Москвы. Своих фаворитов также назовут Комитет по культуре Санкт-Петербурга и партнеры конкурса – самая цитируемая газета города «Петербургский дневник»/электронное издание spbdnevnik.ru и информационный портал KudaGo.

После экскурсии по новому зданию театра, организованной специально для конкурсантов, в 18:00 в фойе Большой сцены состоится награждение победителей конкурса рецензий. Подобное состязание театр впервые провел среди зрителей в возрасте от 14 до 22 лет. С появлением «Пушкинской карты», позволяющей фактически бесплатно посетить драматические или иные спектакли, доля старшеклассников и студентов среди зрителей Молодежного заметно возросла. Для держателей карты, расширившей возможности ознакомления молодых с петербургской театральной культурой, помимо основной номинации «Верю!» была специально придумана номинация «Три карты»: «Тройка», «Семерка», «Туз». Главный победитель конкурса получит диплом и денежную премию в размере 10 000 рублей.

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