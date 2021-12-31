Театр сатиры: новые площадки и спектакли

Накануне Нового года «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» стала частью Московского академического театра сатиры.

Такое решение Департамента культуры города Москвы вызвало волнение сотрудников двух театров. Успокоил людей на общем собрании труппы художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Он сказал, что из-за слияния не будет сокращений и увольнений, напротив, объединение откроет новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так и для двух коллективов.

Теперь у театра четыре площадки, рассчитанные на около 1880 зрителей: основная сцена, «Чердак Сатиры», «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» и Малая сцена на Спортивной. Каждая площадка должна иметь свой репертуар и особую атмосферу.

Здание «Прогресс сцены» на Ломоносовском проспекте скоро будет закрыто на реконструкцию. Некоторые спектакли адаптируют на других сценах театра, в частности, премьерный спектакль «Балалайкин и К».

Сергей Газаров намерен обновить репертуар театра, уже выбрал пьесы современных авторов и классические произведения, которые порадуют зрителей в ближайшие годы. Первый проект – пластический спектакль «Маскарад» по мотивам пьесы Михаила Лермонтова. Поставит его режиссер и хореограф Сергей Землянский. Роль Арбенина будет исполнять заслуженный артист России Максим Аверин.

В феврале начнутся репетиции спектакля «Дядя Жорж» на основе пьес Антона Чехова «Леший» и «Дядя Ваня». Постановкой займётся сам худрук и представит в мае на фестивале «Черешневый лес».

В конце 2022 года состоится премьера детского музыкального спектакля «Голый король» по пьесе Евгения Шварца. Задействованы там будут в основном молодые артисты.

В репертуаре также появится спектакль по киносценарию Жана-Поля Сартра «Ставок больше нет». А на Малой сцене можно будет увидеть постановку Валерия Саркисова «Свидригайлов» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Ольга КОРОЛЁВА,

Фото – Наталья ЩЕРБАКОВА

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