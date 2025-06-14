Художник провел творческий мастер-класс для гостей Музея Победы

В Музее Победы 13 июня прошел мастер-класс по рисованию углем. Занятие провел член Московского союза художников и Творческого союза художников России Сергей Марченко. Мероприятие состоялось в рамках работы его выставки «Уголь Донбасса».

«Сергей Марченко — один из лучших портретистов России, художник, изображающий реальных участников специальной военной операции: героев СВО, волонтеров, добровольцев, медиков. Работы выполнены на крафтовой бумаге углем, что символично перекликается с темой Донбасса – одного из крупнейших месторождений угля», — отметили в Музее Победы.

Участники мастер-класса рисовали портрет Василия Теркина — главного героя поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Образ Теркина сам автор называл собирательным и утверждал, что у него нет конкретного прототипа. Этот литературный персонаж завоевал огромную популярность во время Великой Отечественной войны. Поэму считают одним из лучших произведений о событиях 1941-1945 годах.

Сергей Марченко родился в 1977 году. Получил классическое художественное образование. Учился в Московской средней художественной школе им. Томского (МСХШ), в которой в 1994 году стал стипендиатом благотворительного фонда «М’АРТ». Затем в 1995 году поступил в Московский государственный художественный академический институт им. Сурикова на факультет станковой живописи в мастерскую профессора В.Н. Забелина. По окончанию учебы в 2002 году его наградили премией Российского общества Союза художников за лучший диплом. Участник многочисленных российских и зарубежных выставок, его работы находятся в музеях и частных коллекциях ценителей искусства по всему миру.

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва