Карина Кокс, Эвелина Бледанс, Анастасия Гребенкина, Елена Захарова, Елена Переверзева и другие гости премьеры киноальманаха «Смешарики снимают кино». Альманах о новых приключениях Смешариков представили участники творческой группы мультсериала.

Илья Попов, основатель ГК «Рики» и соавтор проекта «Смешарики»:

«Сегодня для меня уникальный день. Я впервые прихожу на премьеру "Смешариков" как зритель и вижу в зале людей всех возрастов. "Смешарики" объединяют поколения и будут оставаться актуальными еще много лет. Спасибо, что вы поддерживаете наш проект».

Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики»:

«За 20 лет существования компания сделала много проектов, но "Смешарики" – наша большая любовь. В компании даже есть хэштег #выроснасмешариках". У каждого зрителя за эти годы появился свой любимый персонаж – в нашем киноальманахе вы найдете их всех. В нем они становятся киносоздателями, оставаясь при этом собой».

Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики»:

«Мы хотели сделать юбилейный сезон "Смешариков" уникальным, и киноальманах – кульминация этого празднования. Вы увидите, как по-новому выглядит привычный 2D. Все четыре истории сняты в разных жанрах, но объединяет их то, что сами Смешарики создают кино».

Татьяна Павлова, продюсер проекта «Смешарики», в приветственной речи поблагодарила команду создателей проекта:

«На протяжении 20 лет наш творческий состав остается неизменным, и сейчас в зале находятся те, кто является хранителями ДНК "Смешариков". Это Сергей Васильев, Джангир Сулейманов, Денис Чернов, Дмитрий Яковенко, коллеги СКА “Петербург” и другие. Мы также счастливы, что в юбилейный год к нам присоединились множество талантливых людей – это Сергей Лукьяненко, который написал сценарий эпизода "Звездная принцесса", музыкант DVRST. Спасибо, что вы сохраняете настроение наших классических ламповых "Смешариков". Я верю, что эти серии войдут в золотую коллекцию проекта. Продолжайте творить, впереди еще много юбилеев».

Сергей Лукьяненко, писатель:

«Со Смешариками, как зритель, я уже 20 лет: на них росли мои дети и я вместе с ними. Хочу еще раз признаться в любви к проекту: мне никогда не работалось так легко в команде, как в этом альманахе. Надеюсь, впереди будет еще много неожиданного и интересного».

Сергей Васильев, композитор, художественный руководитель проекта «Смешарики»:

«За 20 лет "Смешарики" перепробовали все жанры, существующие в кино. Нам показалось, что пора нашим героям побыть по ту сторону камеры. Так Ромашковая долина превратилась в кинокомпанию. Мы делали пародии на наши любимые фильмы, наблюдали за разными жанрами и профессиями. Но главное, что объединяет четыре истории альманаха – любовь к экрану. Наверное, все, кто хотя бы раз побывал на съемочной площадке, знает, что снимать кино так же приятно, как и его смотреть».

Премьеру киноальманаха посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, Никита Волков, Юлия Немчина (на фото). Кроме того, первыми увидеть знакомых персонажей на большом экране пришли звездные гости: Дакота, Карина Кокс, Эвелина Бледанс, Владимир Левкин, Елена Захарова, Елена Переверзева, Анастасия Гребенкина, Кристина Бродская, Софья Великая, Александр Энберт, Катя Климонова, Лина Подлужная, Люси LovaLova, Элина Шульц и другие. Они поделились впечатлениями от просмотра.

Актриса Елена Захарова:

«Очень хороший мультик получился, веселый! Так здорово, что в нем столько отсылок к знаменитым фильмам - советским и голливудским. Уверена, что будет интересно не только детям, но и взрослым».

Блогер Елена Переверзева:

«В фильме много отсылок и пасхалок к популярным фильмам и книгам, которые знакомы нам с детства. Здорово, что они нашли новое воплощение и стали интересны нашим детям. Это очень здорово, нам очень понравилось».

Певица Карина Кокс:

«Фильм очень понравился! Альманах очень остроумный, с отличным юмором. Мне кажется, что в этот раз "Смешарики" превзошли себя. Режиссерами, сценаристами и актерами мы их видим впервые. И эти роли у них получились классно».

Актер Никита Волков:

«У мультсериала все сюжеты отличные. Моему сыну пять лет, и за "Смешариками" мы следим уже года три. А тут они примеряют близкие для меня профессии, снимают кино. За этим очень интересно наблюдать».

Актриса, телеведущая Эвелина Бледанс:

«Проект, который идет уже двадцать лет, достоин большого уважения. Очень здорово, что к героям Ромашковой долины приковано внимание уже нескольких поколений зрителей. Сегодня я с радостью посетила премьеру со своим младшим сыном-фанатом "Смешариков". В альманахе много всего интересного: и экшн-жанры, и захватывающе сюжеты».

Певец Владимир Левкин:

«Мультсериал, где есть рассказы о природных явлениях, научных открытиях, о полетах в космос, о разных профессиях и достижениях, дает надежду на то, что детям будет проще определиться со своим будущим делом. Родители не всегда находят нужные слова, а тут в такой легкой форме все это преподносится. Низкий поклон создателям сериала, продолжайте в том же духе! Пускай ощущение "Смешариков" останется с нами всегда».

Фигуристка Анастасия Гребенкина:

«Мы очень любим "Смешариков". Моему сыну уже 13 лет, но когда он узнал о премьере, то очень обрадовался. Фильм очень милый, добрый, классный. Больше всего нам понравился эпизод "Звездная принцесса" - мы большие фанаты саги Джорджа Лукаса».

Режиссеры киноальманаха - Денис Чернов, Светлана Мардаголимова, Дмитрий Яковенко, музыку написали Марина Ланда и Сергей Васильев, популярный российский электронный музыкант и битмейкер DVRST. Для эпизода «Героические хроники героев» лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал трек «Таверна», вдохновленный ирландскими мотивами и воссоздающий атмосферу готической сказки.

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