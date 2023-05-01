Всемирный день танца отметили в Красноярске

Более 500 артистов из 27 танцевальных коллективов Красноярского края отметили Всемирный день танца на сцене Красноярской филармонии грандиозным гала-концертом. Проект «Мастера танца» объединил на одной сцене народный танец, балет, современный танец и другие виды хореографического искусства.

По замыслу учредителей проект «Мастера танца» закладывает новую традицию в культуре Красноярского края – ежегодно в Международный день танца собирать на одной сцене танцевальные коллективы различных стилей и направлений и представлять их лучшие работы на суд зрителей.

«Проект «Мастера танца» задуман как добрая традиция: раз в год, в Международный день танца самые яркие и талантливые танцевальные коллективы Красноярского края собираются вместе на главной сцене региона, чтобы отметить этот праздник, показать своё мастерство и поделиться радостью и вдохновением со зрителями. В 2023 году мы уже в третий раз проводим Гала-концерт «Мастера танца». Уверен, что наша традиция продолжит жить и в будущем расширит географию участников!» — отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Среди участников концерта — государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко, Красноярский хореографический колледж, студии танца Harleen Joker’s, Showtime, «Экспрессия», танцевальные коллективы высших учебных заведений Красноярского края и многие другие.

Специальным гостем гала-концерта стали победители проекта «Новые танцы» на ТНТ – танцевальная команда DS Crew. Они представили свои номера красноярской публике, а также провели мастер-класс для участников проекта.

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