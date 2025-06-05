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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUХУДОЖНИКИ/ARTISTS становится крупнейшей цифровой галереей России

ХУДОЖНИКИ/ARTISTS становится крупнейшей цифровой галереей России

editor
By editor
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художники - artists
Изображение предоставлено Всероссийской платформой ХУДОЖНИКИ/ARTISTS

130 000 работ разных направлений изобразительного искусства объединила популярная в России цифровая платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS. Таковы итоги первых 100 дней её работы.

«Одна из ключевых миссий Всероссийской платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS — открывать миру новые имена, давая авторам мощные инструменты для развития. Здесь можно не только создать профессиональное портфолио, но и напрямую взаимодействовать с ведущими институциями, а главное — надёжно зафиксировать права на свои работы. Каждое третье произведение, размещенное на платформе, защищено», — отметила руководитель платформы, вице-президент Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

ХУДОЖНИКИ/ARTISTS — глобальный проект, созданный в партнерстве с Президентским фондом культурных инициатив для поддержки российских художников и развития творческих сообществ и организаций. Это единый национальный цифровой реестр, в котором представлены работы художников, скульпторов, фотографов, иллюстраторов, дизайнеров и проекты культурных институций.

Функционал платформы постоянно совершенствуется, появляются новые разделы и рубрики, а все инструменты адаптируются в соответствии с запросами пользователей. Зарегистрировавшись, художник может выложить своё портфолио и отправить ссылку на него коллегам, кураторам, галеристам, организаторам различных мероприятий, предлагать в тематический блог собственные комментарии и статьи об искусстве. На платформе также есть раздел с образовательными практиками и информацией о вакансиях в сфере изобразительного искусства. В событийной ленте можно следить за тем, какие опен-коллы, выставки, фестивали и конкурсы проходят в России.

«Только за первые три месяца на платформе зарегистрировались десятки тысяч деятелей искусства из 754 населенных пунктов России. С нами города-миллионники и небольшие поселения — от Москвы до Владивостока, от Урала до Камчатки, республики Крым, Коми, Татарстан. Мы заключили ряд партнёрских договоренностей с Союзом художников России, Творческим союзом художников России, Арт-кластером “Таврида”, Федерацией креативных индустрий, сообществом российских иллюстраторов “Иллюстраторс.ру” и другими ведущими организациями в сфере культуры и искусства», — рассказала сооснователь платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS Вероника Коржевская.

Платформа активно занимается просветительской работой, привлекает молодую аудиторию. Её презентация прошла в ведущих художественных вузах страны: РГУ им. А.Н. Косыгина и РГХПУ им. С.Г. Строганова. Студенты ознакомились с инструментарием платформы и теми техническими, организационными и рекламными возможностями, которая она открывает в интересах начинающих авторов.

ХУДОЖНИКИ/ARTISTS выходит на международный уровень: так, совсем недавно платформа стала сотрудничать с крупнейшими творческими организациями Киргизии — Союзом дизайнеров Кыргызской Республики и Ремесленным советом Кыргызстана.

Совместно с медиахолдингом МАЕР платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS проводит конкурс «Творить в России» для художников из всех регионов страны, работающих в самых разных направлениях визуального искусства. Два этапа приёма заявок уже завершились. По итогам первого в номинациях «Живопись и графика» и «Фотоискусство» было подано более 1600 заявок. Финалистами стали 85 живописцев, 10 графических художников и 40 фотохудожников. Во втором этапе 687 авторов подали свои заявки в номинациях «Иллюстрация», «Цифровое искусство» и «Дизайн». В финал вышли 355 иллюстраторов, 241 автор цифрового искусства и 91 дизайнер. Сейчас идет третий этап приёма заявок в номинациях «Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура» и «Паблик-арт», который продлится до 15 июня.

Платформа интегрируется в актуальную культурную повестку страны. На международной ярмарке современного искусства «Арт Россия» Вероника Коржевская и Валерия Брусникина вместе с современными художниками сформировали сессию, где посетители могли подойти к корнеру платформы, зарегистрироваться, узнать о ключевых инструментах реестра. На международной ярмарке классического, современного искусства и ювелирного дела «Арт Москва» была организована дискуссия с экспертами в области изобразительного искусства и интеллектуальной собственности на основе конкретных кейсов из практики защиты авторских прав.

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