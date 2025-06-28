Художники, участники и очевидцы спецоперации создали картины в Академии «Меганом»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершилась программа «#СВОёТВОРЧЕСТВО». Она объединила профессиональных художников, а также участников и очевидцев специальной военной операции для совместного творческого поиска и самовыражения. Её итогом стало создание выставки «Сказы о памяти», посвящённой реальным историям и переживаниям людей, переживших опыт СВО.

Участниками программы «#СВОёТВОРЧЕСТВО» стали 26 молодых художников: студенты и выпускники профильных вузов, диджитал-художники, члены Творческого молодёжного сообщества изобразительного искусства, а также 10 участников и очевидцев специальной военной операции. На протяжении пяти дней молодые творцы совместно с участниками СВО, многие из которых являются ветеранами боевых действий, создавали художественные произведения. Через искусство участники программы погрузились в исследование тем памяти, героизма, чести, преодоления и единства.

Одним из примеров такого сотворчества стала работа студента Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Гордея Мурашко. Он создал картину, в основу которой легла реальная история участника СВО Дениса Борисенко, получившего тяжелое ранение во время выполнения боевого задания и пережившего ампутацию правой голени. «Я поставил перед собой задачу создать небанальную работу, сделать её вызывающей, резкой и даже страшной. Я нарисовал кричащего солдата, у которого несколько лиц и ртов, дабы максимально передать всю гамму эмоций, чтобы зритель увидел и услышал его страдание», — говорит будущий художник-постановщик.

«Эта работа как раз передаёт ту боль, которую солдат переживает во время тяжёлого ранения, как случилось в своё время со мной. Мы много общались с ребятами, рассказывали им о себе. То, как они реализовали всё это на холстах, очень ценно. Для меня это приятный и полезный опыт, который я буду рекомендовать другим своим боевым товарищам. Благодаря такому подходу у нас есть возможность прорабатывать свои травмы», — поделился Денис Борисенко.

Одним из экспертов программы «#СВОёТВОРЧЕСТВО» выступила преподаватель Санкт-Петербургской Академии художеств имени И. Репина Ксения Чжу. Художница рассказала, что тематика войны в живописи для неё не нова: «Я хорошо её чувствую и уже создавала подобные работы. Большая ценность этой программы в том, что мы слышим личные истории и переживания участников боевых действий и тех, кто стал их очевидцами, из первых уст. Это совершенно другое восприятие, чем когда ты читаешь и видишь информацию в других источниках. У ребят было мало времени на подготовку и эскизы, практически сразу работа началась на больших холстах, но, тем не менее, все справились и создали прекрасные произведения: во многом благодаря нашим героям СВО, которые зарядили нас своими эмоциями и впечатлениями, а порой и помогали — находили ошибки, которые мы тут же исправляли».

Помимо лекций и мастер-классов с художниками-наставниками, общения и воплощения историй в картины, участники СВО работали в арт-мастерских, где занимались нейрографикой и создавали картины с помощью художественной печати.

«Когда человек погружается в рисование, у него как раз открывается диалог со своим подсознанием, с бессознательным уровнем. Это такая своеобразная беседа со своим мышлением. Каждый достаёт какие-то свои мысли и озарения, которые он не слышит из-за повседневных, бытовых задач. Нейрографика — один из быстроразвивающихся современных психологических методов, и его важная составляющая заключается в том, что он абсолютно практический. Мы не просто поговорили о какой-то нашей задаче, но и тут же с помощью нейрографического рисунка, его алгоритмов, построенных определённым образом, проработали с человеком его проблему», — пояснила один из экспертов, тренер по нейрографике Дарья Микушина.

Итогом программы стала выставка-вернисаж «Сказы о памяти», объединившая в творческом процессе художников, участников и очевидцев СВО. В неё вошли 26 картин и бюст, моделью для которого стал один из ветеранов спецоперации. Её частью стала и экспозиция работ художественной печати, созданная по фото участников боевых действий под руководством помощника руководителя творческих мастерских графики Российской Академии художеств Д. Санджиева Сергея Козликина. Кроме этого, истории участников СВО были записаны в специальный аудиогид, также ставший частью экспозиции. Несколько звуковых дорожек для него записал Александр Жигжитов — военнослужащий, который работал фельдшером в эвакуационной бригаде на Курском направлении.

Лучшие работы, созданные в рамках программы, будут экспонироваться на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму.