Развитие проката документального кино обсудили на III Форуме «Новый вектор»

В рамках III Форума регионального кинематографа «Новый вектор» 26 июня прошло пленарное заседание по теме «Будущее российского документального кино: как найти новый вектор проката?». Организатор – Союз кинематографистов России при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

Документальное кино играет ключевую роль в культурной политике и отражении регионального многообразия России. Однако, несмотря на поддержку производства, остаются нерешёнными вопросы его устойчивого продвижения и проката. Основные барьеры — слабая дистрибуция и ограниченный зрительский охват.

На сессии обсудили:

Как обеспечить фильмам путь к зрителю не только через фестивали, но и через системный прокат?

Почему важно финансировать и продвигать документальное кино?

В рамках сессии был представлены предложения по развитию системы проката документального кино. Также ФПРК объявил о запуске в следующем году нового конкурса короткометражный фильмов.

Модератором сессии выступил Дмитрий Якунин, генеральный продюсер форума «Новый вектор», член Совета ФПРК.

Дмитрий Давиденко, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации, член Попечительского совета ФПРК, зачитал послание Президента РФ Владимира Путина участникам форума, в котором он, в частности, подчеркнул:

«Отрадно, что ваш форум состоялся и уверенно наращивает свой созидательный потенциал. Такие значимые проекты, объединяющие представителей киноиндустрии, органов власти, отраслевых и коммерческих объединений, СМИ из разных регионов страны, способствуют консолидации профессионального сообщества, обмену опытом, идеями и лучшими практическими наработками. <…> В этой связи отмечу большую, содержательную работу Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, который оказывает большую организационную и творческую помощь в производстве документальных фильмов, в реализации востребованных инициатив, направленных на развитие отечественной киноиндустрии».

Дмитрий Давиденко также озвучил послание Министра культуры РФ Ольги Любимовой, в котором она отметила:

«На площадках форума встречаются ведущие режиссеры, продюсеры, педагоги, сотрудники учреждений культуры и все, кто способствует развитию творческого потенциала российских регионов. Форум призван консолидировать рынок регионального кинематографа, способствовать расширению географии и культурного взаимодействия, а также вовлечению молодых талантов в реализацию крупных кинопроектов».

Заместитель министра культуры Московской области Павел Родин зачитал послание губернатора Московской области Андрея Воробьева, в котором он подчеркнул, что «интересные творческие идеи и большое искусство рождаются как в мегаполисах, так и в отдаленных территориях, малых городах». Андрей Воробьев отметил: «Наша общая задача — помогать талантам, продвигать режиссёров, которые работают в регионах».

Никита Михалков, председатель Попечительского совета ФПРК и Союза кинематографистов России, обратился к участникам в видеоформате:

«Я думаю, что форум “Новый вектор”, посвященный региональному кинематографу, имеет огромное значение. На сегодняшний день именно Фонд поддержки регионального кинематографа помогает на местах воспитывать кинематографистов будущего нашего большого кино. И, конечно же, очень важно, чтобы эти фильмы, которые получают призы и признания, выходили на большой экран».

Дмитрий Якунин вручил приз «За вклад в развитие регионального кинематографа». В этом году он достался режиссеру-документалисту Валерию Тимощенко, руководителю Краснодарской киностудии им. Николая Минервина и Краснодарского отделения Союза кинематографистов России.

Модератор сессии представил гостям форума исследование, согласно которому господдержка документального кино достаточно существенна: в 2023 году Минкульт профинансировал 105 фильмов, в 2024-м — 64, ПФКИ в 2023 году поддержал 113 проектов, в 2024-м — 87, ФПРК профинансировал в 2023-2024 гг. по 60 картин. Общий объем финансирования составил 1,16 млрд рублей в 2023 году и 0,9 млрд — в 2024-м. Таким образом, 489 документальных фильмов получили государственную поддержку со средней суммой 4,2 млн рублей.

Однако система проката документального кино пока не работает в полной мере. В 2024-2025 годах в российский прокат вышло 40 документальных фильмов, собравших около 500 тысяч зрителей. Рекордсменом стал фильм «Огненный лис», собравший 97 млн рублей в прокате.

Евгений Сафронов, основатель агентства «ИнтерМедиа»: «С развитием общества ни один вид искусства не вытесняет другой — они развиваются параллельно. Однако видеоконтент (кино) доминирует в информационно-коммуникационной сфере, составляя 54% доходов, тогда как кинопрокат — лишь 9%».

По мнению спикера, власть заинтересована в развитии кино как инструмента влияния. Однако документальное кино без поддержки элит или государства развиваться не сможет.

Евгения Степанова, заместитель генерального директора «Центр кино», отметила, что их сеть включает 380 кинозалов, в том числе в новых регионах. После ухода иностранного контента в 2022 году стали активнее показывать региональное и документальное кино. Недавно, в сотрудничестве с Russia Today, «Центр кино» запустил проект «Культурная перезагрузка» — ежемесячные показы документальных фильмов о России.

Алексей Рязанцев, директор кинокомпании «КАРО Премьер», глава кинопрокатной компании «КАРО Прокат», член Совета ФПРК, рассказал об опыте проката двух доков «Огненный лис» и «Жванецкий» и отметил, что одними из составляющих успеха документального кино являются: гибридная форма (сочетающая игровое и документальное), как, например, в фильме «Огненный лис», качественный визуальный ряд, уникальные локации, недоступные зрителю.

Михаил Калинин, оргсекретарь Союза кинематографистов России, отметил участие организации в продвижении документальных фильмов «Крест» Сергея Дебижева и «Верные» Наталии Гугуевой.

Также он подчеркнул сотрудничество с РГГУ и другими вузами: «Мы работаем с ректорами, продвигая документальное кино, отобранное на духовно-нравственных кинофестивалях. Эти фильмы показывают в учебных заведениях, и многие ректоры активно поддерживают наше взаимодействие».

Зураб Агирбов, министр культуры Карачаево-Черкесской Республики, подчеркнул воспитательную роль культуры, в том числе кинематографа. Министр поделился успешным опытом кинопередвижки в своей республике как инструмента популяризации кино: «Не в каждом доме культуры, особенно в отдалённых районах, есть необходимое оборудование. Поэтому мы сами ездили по аулам и показывали фильмы. Так, например, семейная комедия “Испытание аулом” собрала несколько миллионов рублей».

Лариса Солоницына, киновед, первый заместитель председателя Союза кинематографистов РФ, председатель Совета ФПРК: «Для Фонда поддержки регионального кино неважно, будет ли прокат документального кино коммерческим или некоммерческим. Мы поддерживаем синергию всех возможностей. Другое дело, что в сфере искусства есть направления, более склонные к коммерциализации, а есть те, которые требуют дотаций. Возможно, документальное кино относится к последним. Это один из вариантов, который мы рассматриваем, — как и дотационное открытие залов для документальных фильмов».

На форуме Лариса Солоницына впервые анонсировала, что ФПРК в следующем году запустит конкурс игрового короткометражного кино «Маленькие истории большой страны». В перспективе фонд может стать институтом развития короткого метра — как документального, так и игрового. Куратором конкурса станет Иван Соснин, режиссёр, сценарист и гендиректор Red Pepper Film.

Элла Тухарели, генеральный продюсер ФПРК, режиссёр, рассказала, что в 2026 году ФПРК выделит 15 млн рублей на поддержку проката документальных и, возможно, короткометражных фильмов: «Мы сделаем ставку на “партизанский” маркетинг — без гигантских билбордов, но с активностью в соцсетях. Наш слоган — “Смотри настоящее”, потому что мы хотим формировать нацию, которая думает».

Сергей Дебижев, кинорежиссёр, доцент СПбГИКиТ: «Кинематограф — оружие массового воздействия. Он создаёт атмосферу в обществе, и ключевой вопрос — в чьих руках это оружие. Государству, если оно хочет воспитать человека в соответствии со своими ценностями, нужно выстроить систему».

Также, по мнению эксперта, важно создать государственную студию патриотического, духовно-нравственного и дебютного кино, где молодые режиссёры смогут реализоваться. Деньги не главное. В современном мире решают идеи и информация, и именно через неё можно влиять на общество».

В завершении сессии Дмитрий Давыденко отметил: «Документальное кино не терпит фальши. С этого года все проекты, поддержанные Минкультом, обязаны доходить до зрителя. Раньше достаточно было сдать фильм в архив, теперь продюсер должен заниматься

продвижением — это условие для будущих субсидий».

Спикер уверен, что зрительский стереотип о том, что док — это скучно, нужно ломать. Хороший документальный фильм может быть мощнее блокбастера, если в нём есть драматургия и конфликт. Важно, чтобы наше время осталось запечатлено в документальных фильмах.