Художников объединила Волга

В Доме Гектора Баракки состоялась церемония награждения саратовских дипломантов Всероссийского творческого конкурса «В чем миссия художника?», посвященного 100-летию со дня рождения художника Виктора Лосева (1926 – 1995).

Напомним, церемонии проходят в городах России, либо связанных с творчеством Виктора Лосева, либо показавших наибольшее представительство участников. На сегодняшний день они состоялись в Волгограде, Горячем Ключе, Москве и Санкт-Петербурге.

Среди награжденных саратовцев – учащийся Детской школы искусств № 11 Максим Базанов, учащиеся Детской художественной школы Майя Бутова, Татьяна Конькова, Дарья Крюкова, Анастасия Рябова, которые вошли в российский ТОП-100, и их преподаватель ДХШ Татьяна Боженко. В шорт-листе конкурса «В чем миссия художника?» саратовцы вошли в пятерку лидеров (Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Саратов, ХМАО Югра).

– Это еще раз подтверждает актуальность и значение саратовских школ визуальных искусств, – комментирует член жюри конкурса, директор фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?» Анастасия Тулупникова, – и исторических, и современных. В этом году жители России открыли для себя Саратов благодаря выставке на ВДНХ «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х», посвященной созвездию волжских художников первой половины XX века из Саратова.

Обладателем гран-при конкурса стала художница из Петропавловска-Камчатского Юлия Капитонова, которая в настоящее время также живет и учится на архитектора, урбаниста в творческом городе на Волге – в Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А. Гагарина.

В мае она была приглашена в Волгоград на XI фестиваль искусств «Извините, Вы не видели Лосева?» и торжественное открытие Музея Виктора Лосева в историческом здании Первой пожарной команды Царицына.

Церемония награждения имеет еще одну особенность – маркировать места, связанные с историями зарождения и развития мысли, рождением нового, инновационного, нестандартного. Встречи дипломантов конкурса состоялись в Музее Виктора Лосева, Детской школе искусств имени Г.А. Ковалёвой города Горячий Ключ, Доме А.Ф. Лосева, Центральном музее связи имени А.С. Попова. И вот теперь – в Доме Гектора Баракки.

Дом расположен в историческом квартале по адресу Соляная, 33. В начале ХХ века здесь жил и творил итальянский художник Этторе Паоло Сальвини-Баракки. Здание и, в большей степени – его двор, – в последнее десятилетие стали местом перфомансов, пленэров, встреч художников из России и зарубежья. В настоящее время оно находится в руинированном состоянии, но поддерживается и восстанавливается силами энтузиастов, среди которых – вице-президент Ассоциации искусствоведов России Игорь Сорокин.

Кстати, в Волгограде в руинированном состоянии находится дореволюционное здание – объект культурного наследия на пересечении улиц Краснослободской и Огарева (ул. Огарева, 5). Это дом, в котором с 1932 по 1957 жил художник Виктор Лосев. В феврале этого года, за два месяца до столетнего юбилея художника, он был продан государством через аукцион платформы АО «Дом.рф».

Конкурс «В чем миссия художника?» состоялся в рамках юбилейной программы мероприятий «100 друзей художника Виктора Лосева», реализуемой НПО архитектуры, градостроительства и дизайна при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.