Романтическая комедия «Тайный Санта» режиссера Александра Бабаева о самом волшебном празднике в году уже в прокате! Главные роли в новогодней приключенческой комедии исполнили Роман Курцын и Зоя Бербер. Прокатчик фильма - кинокомпания «Наше кино».

По сюжету, юрист Светлана Соколова работает в компании Максима с самого основания и столько же времени они терпеть друг друга не могут. Максим давно бы избавился от Светланы, но понимает, что найти ей замену не так–то просто. Светлана в этот Новый год собирается, наконец, устроить свою личную жизнь. В коллективе решено провести вручение подарков от «Тайного Санты», и Светлана запланировала поездку на базу отдыха для себя и Стаса – сотрудника, который ей нравится, но все никак не сделает первый шаг. Однако все идет не по плану и приглашение достается… Максиму. Светлана и хотела бы сбежать, но Максим намерен как следует отдохнуть, а она, в свою очередь, принимает решение испортить ему праздник.

«У нас была чудесная атмосфера на площадке, - отмечает актер фильма Роман Курцын. - Мы с Зоей очень веселились. Она яркая, любит посмеяться, очень легкая в общении и работе. И с режиссером мы были на одной волне. Съемки проходили влет».

Я верю в новогодние чудеса. Со мной самим происходили волшебные вещи, как же я могу не верить в них? Они тогда обидятся и перестанут происходить. И зрителям нашего фильма желаю почаще мечтать. А мы фильмом постараемся создать им хорошее настроение».

Режиссер Александр Бабаев об актерах:

– Мы писали сценарий под конкретных людей, уже понимая, кого хотим снять в фильме. Зоя Бербер и Рома Курцын - это и был наш дримкаст, так что все совпало. Потом к нам присоединились остальные актеры, но каждый из них настолько уникален, что фильм получился с живыми характерами, все наши герои глубокие и яркие.

«Новогодние чудеса – то, чего многие ждут, уверен, что многие загадывают под куранты – встретить свою любовь. А вот мой герой и его коллега портят на праздник друг другу жизнь, но так, что зрителям будет невероятно весело, - Роман Курцын о своем герое и новогодних чудесах, - Я играю начальника-самодура, которого ненавидит главная героиня, а сам он недолюбливает ее, но так получается, что они проводят новый год вместе. Со всеми вытекающими из этого приключениями. “Ирония судьбы” - это классика. Почему бы нашим героям, которые тоже оказываются вместе, не желая этого, не стать новой классикой?».

«Для меня этот фильм о том, что искренние и добрые люди вознаграждаются счастьем. Фильм понравится зрителям тем теплом и трогательным подходом, которые мы вложили в него на всех уровнях производства. Нам всем не хватает эмоциональной близости, мы ищем какие то эфемерные смыслы, гонимся за несуществующим счастьем из-за вложенных в нас культурой и обществом образов о том, что такое это счастье. Так это не работает. За счастьем не надо гнаться, счастье оно здесь и сейчас», - говорит режиссер Александр Бабаев.

«Я точно верю в чудеса, я же в кино работаю, а каждый день в кино - это чудо! Каждый день на площадке ты сталкиваешься с миллионом проблем и в итоге всегда все решается, благодаря поддержке команды, сплоченности всех вовлеченных в этот непростой процесс людей», - отмечает режиссер.

Актриса Зоя Бербер:

– Моя героиня - человек ответственный. Ей важна точность - законы, права, составление документов и договоров. И, как ей кажется, она никогда не ошибается, в отличие от ее начальника. По ее мнению, он - несерьезный и безрассудный. При этом она очень гордится, что работает в этой компании, ей нравится то, чем она занимается. Вот только не сошлись характером с начальством, и с этого начинается история - с противостояния.

Начальника компании играет актер Роман Курцын. «Он - замечательный человек: открытый, классный, - говорит Зоя Бербер. - На площадке - за два-три дубля все делает на отлично. Приятно с таким людьми работать, потому что чувствуешь здоровую конкуренцию и не хочешь отставать. И когда на площадке еще и хорошая атмосфера, то все смены проходят легко, в том числе ночные на улице зимой! И своего героя он сыграл здорово. Хотя, кажется, что вся история была на нас, на самом деле, это было трио: режиссер Александр Бабаев, Роман и я. Вместе мы держали всех в тонусе и отлично повеселились».

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