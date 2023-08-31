«Они потрясли мир. Тото Кутуньо. Дорога любви»

В 80-х в него были влюблены все женщины Советского Союза. Хиты обаятельного иностранца знали наизусть в каждом доме, язык музыки и любви был понятен без слов. Сам он себя называл итальянцем с русской душой. Он редко улыбался и вел себя сдержанно как в жизни, так и на сцене. Многие думали, что это особенности характера. Но мало кто знал – всему виной трагедия, которую артист пережил в детстве. К тому же вопреки образу романтичного героя-ловеласа, он был женат всего один раз.

Маленький Тото рос веселым и беззаботным ребенком. Но все изменилось, когда на его глазах произошла беда. Из-за пережитого стресса он замкнулся в себе, перестал улыбаться и, как будто, за один день повзрослел. Он привык держать эмоции и чувства при себе. Даже когда врачи поставили ему страшный диагноз, сделал все, чтобы об этом не узнал никто кроме близких.

Единственным спасением была музыка. Тото играл на барабанах, аккордеоне и гитаре. Уже в семь лет выступал вместе с папой.

В 14 лет юноша впервые влюбился. Но, к сожалению, чувства не были взаимными. Боль и страдания подростка вылились в песню под названием «Дорога любви». Кутуньо рано понял, что хочет стать артистом, но родители считали, что надо получить серьезную профессию. Будущая звезда отучился на бухгалтера, но по профессии не работал ни дня. Его настоящим призванием была музыка.

В 19 лет Кутуньо отправился на гастроли вместе с джазменом Гуидо Манузарди, а когда вернулся создал собственный коллектив. В 60-х выступал в ночных клубах маленького городка на побережье, где и встретил свою любовь. Семья Карлы была состоятельная и не одобрила ее выбор. Никому неизвестный музыкант с непостоянным доходом и сомнительным будущим подключил все свое обаяние и, в итоге, смог очаровать родителей девушки. Они благословили пару на свадьбу.

Он прожил со своей супругой более полувека. Вместе они пережили страшную беду, едва не расстались, но все же смогли сохранить брак. Поклонницы обожали Тото, дарили ему подарки, признавались в любви. Артист был учтив с фанатками, но отказывал в фото. Говорил комплименты и никогда не позволял себе лишнего. На протяжении многих лет певец хранил верность Карле, пока не встретил женщину, которая изменила его жизнь. Тайный роман длился два года. Именно любовница родила артисту единственного сына. Иногда Кутуньо брал девушку с собой на гастроли. И только в родной Италии продолжал выходить в свет с официальной женой. Так продолжалось несколько лет. Но, в итоге, Тото нужно было выбрать только одну.

Что за трагедия изменила жизнь Тото в детстве? Какие тайны скрывал Тото Кутуньо? Смогла ли жена принять его внебрачного ребенка? Кому достанется многомиллионное наследство звезды? Что на самом деле случилось с легендарным артистом? Почему родные до последнего момента не говорили правду о его состоянии? Кто был с ним рядом в последние часы? Как провожали в последний путь музыкальный символ Италии? Эксклюзивные кадры с церемонии прощания!

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Тото Кутуньо. Дорога любви» в пятницу, 1 сентября, в 00:15 на Пятом канале.

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