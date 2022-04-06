I Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Виват, музыкант!» среди молодых преподавателей ДМШ, ДШИ

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Виват, музыкант!», посвященный 350-летию со дня рождения Императора Всероссийского Петра I – первый подобный проект среди молодых преподавателей духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств.

У участников проекта есть уникальная возможность заявить о себе, как о начинающем профессионале и найти отклик и поддержку у опытных и именитых коллег — членов жюри.

Конкурс призван стимулировать молодых преподавателей к разработке и продвижению своей индивидуальной методики преподавания.

В состав жюри, под председательством заслуженного артиста России, профессора, заведующего кафедрой медных духовых инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных В.М. Прокопова, вошли известные музыканты и опытные преподаватели:

В.Г. Лебусов – заслуженный артист Российской Федерации, вице президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова, заслуженный артист Российской Федерации

В.И. Дегтярёва – заведующая кафедрой деревянных духовых инструментов, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный работник культуры Российской Федерации,

А.Ю. Усов – солист оркестра Большого театра, доцент кафедры «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Государственного музыкально-педагогического института имени М.М.Ипполитова-Иванова,

В.М. Лаврик – доцент Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, художественный руководитель симфонического оркестра Тульской филармонии, солист Российского национального оркестра под управлением Михаила

Плетнева,

Плетнева, И.И. Айнатуллов – заслуженный артист Республики Татарстан, заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов, профессор Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова,

В.А. Карташёв – директор Детской музыкальной школы имени Т.А. Докшицера города Москва, кандидат педагогических наук.

Конкурс проходит в 2 этапа – Первый тур (отборочный/заочный) и Второй тур (очный).

В Оргкомитет конкурса поступило свыше 300 заявок из 57 регионов Российской Федерации. По итогам конкурсного отбора I тура жюри определило 30 участников финального тура, который пройдет в г. Москва с 12 по 14 апреля.

Финалисты представят результаты своей работы по преподаваемому предмету в форме презентации, а также проведут открытый урок с учащимися/ансамблями/оркестрами ДМШ/ДШИ Москвы.

По результатам заключительных испытаний жюри определит победителей – лауреатов I, II, III степени в номинациях: «Лучший преподаватель класса деревянных духовых инструментов»; «Лучший преподаватель класса медных духовых инструментов»; «Лучший преподаватель класса ударных инструментов. Лучший преподаватель класса ансамбля ударных инструментов»; «Лучший преподаватель класса ансамбля духовых инструментов»; «Лучший преподаватель (руководитель) детского духового оркестра».

15 апреля в Большом зале Музыкального училища имени Гнесиных РАМ имени Гнесиных состоится торжественная церемония награждения лауреатов конкурса. В концертной программе церемонии выступят победители и лауреаты международных и всероссийских конкурсов исполнительского искусства РАМ имени Гнесиных, ДШИ и ДМШ г. Москва.

Уникальной особенностью события станет издание электронного сборника методических работ и видеоуроков участников очного тура, который будет направлен в региональные методические центры художественного образования регионов Российской Федерации, для использования в работе преподавателями детских музыкальных школ и школ искусств.

Конкурс проходит при поддержке: Президентского фонда культурных инициатив, Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» в партнерстве с Российской Академией музыки имени Гнесиных, Российским национальным музеем музыки, Департаментом культуры города Москвы, АНО «Центр развития социальных проектов», ГБПОУ города Москва «Академия джаза», Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова, Фондом поддержки культуры и искусства «Искусство на все времена», Координационным советом некоммерческих организаций, Всероссийской общественной организацией «Союз композиторов России», АО «Фирма Мелодия».

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