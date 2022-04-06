Главные кинопремьеры апреля

Несмотря ни на что, апрель предлагает зрителям новые фильмы. О самых интересных новинках проката в нашем материале:

«Закат»

Пожалуй, лучшая роль Тима Рота, любимца кинокритиков — отчасти по этой причине «Закат» впервые увидели на 78-м Венецианском кинофестивале, где картина режиссёра Мишеля Франко была номинирована на Золотой лев. Выдвижение на соискание приза — уже о многом говорит.

Тим Рот и Шарлотта Генсбур играют брата и сестру Нила и Элис Беннетт, которые приехали на отдых в Акапулько вместе с детьми. Их покой нарушает смерть матери. Нил бросает семью и начинает свой собственный путь к концу. По словам Франко, сюжет не случайно разворачивается в Акапулько. Режиссер показывает, как из безмятежного его город детства превращается в эпицентр насилия.

Драма 18+

Дата выхода в российский прокат: 14 апреля.

«Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Это должно было когда-нибудь произойти — Николас Кейдж играет Николаса Кейджа в самом постмодернистском фильме 2022-го года, экранизации сразу всех мемов про этого великого актера. По словам самого Кейджа, фильм потребовал от него «акробатического подхода к роли».

По сюжету актера, который решил, наконец, переосмыслить собственные неудачи (погряз в долгах, дочка с ним не разговаривает), приглашает на празднование дня рождения мексиканский миллиардер (Педро Паскаль), который оказывается главой наркокартеля. ЦРУ «просит» его о помощи, и Кейдж готовится к своей величайшей роли.

Боевик, комедия 16+

Дата выхода в российский прокат: 21 апреля.

«Варяг»

Завораживающие скандинавские пейзажи в новом эпическом триллере модного американского режиссёра Роберта Эггерса ничего хорошего не обещают, в том смысле, что картина — масштабная, мрачная и жестокая. Главные роли достались Александру Скарсгарду, Николь Кидман, Итану Хоуку и Уиллему Дефо. К проекту также присоединилась Бьорк, которая сыграла славянскую ведьму.

По сюжету персонаж скандинавского фольклора Амлет (Александр Скарсгард), сын убитого короля викингов (прототип шекспировского принца датского), хочет отомстить за своего отца. Фильм оказался в числе самых ожидаемых новинок 2022 года.

Боевик, триллер 16+

Дата выхода в российский прокат: 21 апреля.

«Оторви и выбрось»

От изысканной красоты Анны Михалковой продюсеры фильма на экране ничего не оставили, зато обещают отвязную комедию. Кинокритики же после показа картины в рамках XXXII Кинотавра и вовсе окрестили режиссера Кирилла Соколова «российским Тарантино», отмечая его неординарное чувство юмора.

По сюжету героиня Виктория Коротковой Оля после выхода из тюрьмы решает начать жизнь заново. Но для этого ей нужно забрать свою десятилетнюю дочь у бабушки — деспотичной Веры Павловны (Анна Михалкова). Отдавать внучку та не собирается, в итоге конфликт перерастает в грандиозную погоню.

Комедия 16+

Дата выхода в российский прокат: 21 апреля.

«Флешбэк»

К радости многочисленных фанатов Лиама Нисона в прокат выходит напряженный триллер американского режиссера Мартина Кэмпбелла («Иностранец», «Казино Рояль») с участием Гая Пирса и Моники Беллуччи. По традиции герой Нисона (на этот раз профессиональный киллер) опять идет против ветра и вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса.

«Все мы когда-нибудь умрем, важно то, что успеем сделать до этого», — эта глубокомысленная фраза все еще к лицу заметно постаревшему Нисону.

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Боевик, триллер 18+

Дата выхода в российский прокат: 28 апреля.

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