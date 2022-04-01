В Подмосковье пройдет традиционный фестиваль анимационных фильмов «Весенний мультипарад»

С 1 по 21 апреля 2022 года, в 18 городских округах Московской области и на 56 площадках – в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях и школах – при поддержке Министерства культуры Московской области пройдет Фестиваль анимационных фильмов «Весенний мультипарад».
Фестиваль представляет собой широкий неконкурсный смотр новейших отечественных мультфильмов – номинантов и призеров 10-й Всероссийской акции «Открытая Премьера» и 27-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале – важнейшего профессионального конкурса анимации страны.
«Всего будет показано более 50 мультфильмов, разбитые на сборники для разных возрастных категорий детей, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Таким образом, маленьким жителям Подмосковья представится уникальная возможность одними из первых оценить новинки от российских анимационных студий».
Вход на все показы фестиваля бесплатный.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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