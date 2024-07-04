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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Серпухове проходит биеннале визуальных искусств «Искусство видеть. Авангард»

editor
By editor
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открытие

В Серпухове проходит биеннале визуальных искусств. Тема проекта – «Искусство видеть. Авангард». В Подмосковье мероприятие такого уровня проводятся впервые!

Главной площадкой биеннале стал Серпуховский историко-художественный музей, где 29 июня открылась выставка выставка «Авангард: мастерская будущего». Именно с этой выставки начинается три месяца биеннале.

Коллекция авангарда от художников первого ряда из фондов музея стала ключевым фактором, определившим выбор места проведения биеннале и его тему.

На выставке вместе с работами признанных мастеров русского авангарда Наталии Гончаровой, Давида Бурлюка, Михаила Ларионова, Роберта Фалька, Элия Белютина из фондов музея представлены современные авторы: Ирина Корина, Роман Ермаков, Дмитрий Шабалин, Екатерина Емельянова.

Спецпроект биеннале при поддержке фондов ArtVisioner и Граффити Азбука — работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания на улице Ворошилова. Вдохновленная Кандинским композиция разворачивается на холсте, как музыкальный сценарий в нотной тетради, линии и фигуры — главные герои этого сюжета. Художник объединяет их друг с другом в подобии танца и создает новый визуальный язык на синтезе музыки и изображения.

Специально для Биеннале была разработана параллельная программа – экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы, которые помогут понять, как авангард влияет на различные сферы жизни, включая архитектуру, моду, литературу, медиа и рекламу. В числе спикеров — известные журналисты, художники и эксперты: журналист и эксперт моды Эвелина Хромченко, историк и искусствовед, специалист по искусству авангарда Андрей Сарабьянов, лидер группы «Мегаполис», композитор и музыкант Олег Нестеров, писательница Татьяна Толстая, главный редактор журнала Black Square Анзор Канкулов, директор Московского музея дизайна Александра Санькова, куратор биеннале Марина Федоровская.

Каждую субботу в рамках биеннале во дворе музея будут проходить кинопоказы. От классики – «Андрея Рублева» Андрея Тарковского и «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова – до молодого авторского кино.

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