В Серпухове проходит биеннале визуальных искусств «Искусство видеть. Авангард»

В Серпухове проходит биеннале визуальных искусств. Тема проекта – «Искусство видеть. Авангард». В Подмосковье мероприятие такого уровня проводятся впервые!

Главной площадкой биеннале стал Серпуховский историко-художественный музей, где 29 июня открылась выставка выставка «Авангард: мастерская будущего». Именно с этой выставки начинается три месяца биеннале.

Коллекция авангарда от художников первого ряда из фондов музея стала ключевым фактором, определившим выбор места проведения биеннале и его тему.

На выставке вместе с работами признанных мастеров русского авангарда Наталии Гончаровой, Давида Бурлюка, Михаила Ларионова, Роберта Фалька, Элия Белютина из фондов музея представлены современные авторы: Ирина Корина, Роман Ермаков, Дмитрий Шабалин, Екатерина Емельянова.

Спецпроект биеннале при поддержке фондов ArtVisioner и Граффити Азбука — работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания на улице Ворошилова. Вдохновленная Кандинским композиция разворачивается на холсте, как музыкальный сценарий в нотной тетради, линии и фигуры — главные герои этого сюжета. Художник объединяет их друг с другом в подобии танца и создает новый визуальный язык на синтезе музыки и изображения.

Специально для Биеннале была разработана параллельная программа – экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы, которые помогут понять, как авангард влияет на различные сферы жизни, включая архитектуру, моду, литературу, медиа и рекламу. В числе спикеров — известные журналисты, художники и эксперты: журналист и эксперт моды Эвелина Хромченко, историк и искусствовед, специалист по искусству авангарда Андрей Сарабьянов, лидер группы «Мегаполис», композитор и музыкант Олег Нестеров, писательница Татьяна Толстая, главный редактор журнала Black Square Анзор Канкулов, директор Московского музея дизайна Александра Санькова, куратор биеннале Марина Федоровская.

Каждую субботу в рамках биеннале во дворе музея будут проходить кинопоказы. От классики – «Андрея Рублева» Андрея Тарковского и «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова – до молодого авторского кино.