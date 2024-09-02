Персонажи популярных мультфильмов поздравили школьников с началом учебного года

Кот Леопольд, Винни Пух, Незнайка и другие узнаваемые персонажи материализовались в школьных коридорах и дворах благодаря нейросетевым технологиям.
Сообщество ШВТ поздравило школьников с Днем знаний – в честь нового учебного года они создали ностальгический ролик на основе нейронной сети. Авторы поместили в школу популярных персонажей: кота Леопольда, Винни Пуха, Незнайку, Бабу Ягу, Рапунцель, Спанч Боба и других легенд детской анимации. Под гимн первоклашек «Учат в школе» герои материализуются в образе учеников в коридорах, школьном дворе и за партами.