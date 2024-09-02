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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Персонажи популярных мультфильмов поздравили школьников с началом учебного года

editor
By editor
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учат в школе - нейросеть

Кот Леопольд, Винни Пух, Незнайка и другие узнаваемые персонажи материализовались в школьных коридорах и дворах благодаря нейросетевым технологиям.

Сообщество ШВТ поздравило школьников с Днем знаний – в честь нового учебного года они создали ностальгический ролик на основе нейронной сети. Авторы поместили в школу популярных персонажей: кота Леопольда, Винни Пуха, Незнайку, Бабу Ягу, Рапунцель, Спанч Боба и других легенд детской анимации. Под гимн первоклашек «Учат в школе» герои материализуются в образе учеников в коридорах, школьном дворе и за партами.

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