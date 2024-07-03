Итоги Первой сибирской ярмарки современного искусства SCAN FAIR

Степан Шоболов. Свет в твоем окне. ЦСИ «Огонь»

С 28 июня по 2 июля в Красноярске, в креативном кластере «Квадрат» проходила Первая сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR, организаторами которой выступили красноярская ресторанная группа Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий.

В общей сложности Первую сибирскую ярмарку современного искусства SCAN FAIR посетило более 2 тысяч человек. Цены на предметы искусства ярмарки SCAN FAIR начинались от 2 000 рублей и доходили до 2,5 млн. На vip-preview было продано более 33 предметов искусства на сумму 1,1 млн руб. Общая сумма продаж за все дни ярмарки превысила 3 млн рублей, а всего было продано более 104 работ. Самой дорогой проданной работой стала картина «Disco» красноярца Игоря Тишина стоимостью в 350 тыс. рублей.

Иркутский ЦСИ Огонь сообщил о продаже 8 работ, наибольший интерес на стенды вызвали художники Степан Шоболов (Визио) и Алексей Андрусяк (AOKE). Галерея Art Object Gallery из Владивостока продала две живописных работы: Дмитрия Лучинина и Василия Галактионова и ушла с ярмарки с обсуждением ещё двух сделок. Владивостокская AXA Gallery вызвала огромный интерес публики, будучи единственной галерей с международными участниками: посетители интересовались работыми Ю Мин Сока, Ким Джан Хвана, Ким Гён Иля и Ким Тэ Ён. Miras Art Gallery из Уфы сообщила о двух продажах, по одной у Ольги Цимболенко и Нелли Акчуриной. Челябинская Larisa Depershmidt Art заявила, что из 45 работ было продано семь, из них три работы художника ERRESH, две работы авторства Анастасии Вепревой, а также по работе Сони Чудомище и художницы под псевдонимом Зеленая Земля. Среди персональных стендов самыми продаваемыми стали работы художников Анастасии Рыбаковой, Анастасии Безвершук, арт-группы «НАРИСОВАЛИСЬ».

Дмитрий Журкин, соучредитель Berrywood Family, основатель ярмарки SCAN Fair:

– Первая в Сибири ярмарка SCAN FAIR завершилась, и мы очень рады её итогам. Мы получили множество положительных отзывов от гостей смотра, журналистов, арт-сообщества о качестве ярмарки и её живом характере, новых именах, которые она открывает, благодаря своему территориальному контуру. Было продано более сотни работ и проведено более десятка мероприятий. Завершая ярмарку, мы очень вдохновлены планами уже на будующий год.

В дни ярмарки проходила публичная программа, спикерами которой стали столичные и локальные эксперты в сфере искусства и бизнеса: основатель и директор по развитию ярмарки молодого современного искусства blazar и проекта Sample Александра Лекомцева, руководитель радио «Культура» Ксения Ламшина, шеф-редактор журнала «Искусство» Алина Стрельцова, культурный продюсер и меценат Наталья Сипетая, директор Галереи В. Бронштейна Ольга Бронштейн и другие.