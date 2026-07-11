Игорь Сандлер представил фестиваль прогрессивной музыки — 120-летию Шостаковича посвящается

В Продюсерском центре Игоря Сандлера прошла пресс-конференция, посвящённая Международному фестивалю прогрессивной музыки, который развернётся на ВДНХ 18 и 19 июля. Организаторы, представители Выставки и участники рассказали журналистам о концепции, ключевых артистах и насыщенной программе, охватывающей сразу несколько площадок.

ВДНХ как музыкальная столица лета

Руководитель пресс-службы ВДНХ Кристина Шкаликова подчеркнула, что Выставка давно стала одной из главных летних площадок Москвы: здесь уже прошли «Шереметев-фест», фестиваль «Дружба народов», «Наука и мороженое», Московский джазовый фестиваль и другие события. Новый фестиваль, по её словам, станет одним из самых масштабных городских проектов сезона. Более 150 коллективов из разных стран, пять уникальных сцен и два дня непрерывной музыки — от джаза и блюза до арт-рока и гранжа. «ВДНХ продолжает традицию пространства, где культура доступна каждому», — отметила Шкаликова.

Масштаб и география

Международный фестиваль прогрессивной музыки позиционируется как единственное в России событие, соединяющее наследие рок-классики с актуальными современными направлениями. Главной сценой станет Зелёный театр, где выступят хедлайнеры. Кроме того, музыка охватит ещё пять локаций: у павильона «Музей кино», около Южного входа, на «Ленте Мёбиуса», в парке аттракционов «Орион» и в Центре национальных конных традиций. В программе заявлены джаз, блюз, кантри, фолк, арт-рок, симфо-рок, хард-, психоделик-, фьюжн-, глэм- и гранж-стили — разнообразие жанров обещает удовлетворить самый взыскательный вкус.

Игорь Сандлер: идея и сюрпризы

Организатор и руководитель фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Игорь Сандлер, отметил, что событие уже стало важной частью московского лета. В этом году главная цель — укреплять связь поколений, соединять рок-наследие с новым звучанием и давать молодым музыкантам выход на большую сцену. Среди ярких акцентов — трибьюты легенд: Queen, AC/DC, Джимми Хендрикса и Эрика Клэптона. Абсолютной кульминацией станет шоу в честь Pink Floyd с 120-голосным хором, круговым экраном и гигантской летающей свиньёй, которая спустится с неба. При этом Сандлер подчеркнул важность русского культурного кода: на сцене появятся Алексей Белов, Ольга Кормухина, «Чёрный Обелиск» и другие отечественные звёзды. И отдельный посыл фестиваля — посвящение 120-летию Дмитрия Шостаковича.

Шостакович — 120: классика в новом звучании

Специальная программа «Шостакович — 120. Великое наследие современности» пройдёт 18 и 19 июля с 13:00 до 15:00 в Зелёном театре и на сцене павильона № 42. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Семь вокалистов в сопровождении симфонического оркестра исполнят десять произведений Шостаковича в авторских аранжировках, раскрывающих классику через современные жанровые интерпретации. Выступления дополнят визуальные эффекты, а по итогам концерта материал появится на трёх стриминговых платформах. Организаторы напоминают, что Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича, написанная в блокадном Ленинграде, стала символом стойкости — и сегодня наследие композитора продолжает объединять поколения, обретая новое прочтение.

Фестиваль прогрессивной музыки на ВДНХ — это не просто концертный марафон, а попытка переосмыслить классику, отдать дань рок-гигантам и подарить зрителям живой диалог эпох. Москва в середине июля станет точкой притяжения для всех, кто ищет в музыке глубину, драйв и неожиданные сочетания.