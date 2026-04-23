«Игра престолов», «Профессор Т» и «Отель Портофино»: названы любимые английские сериалы

К Международному дню английского языка, отмечаемому 23 апреля, платформа КИОН провела исследование, чтобы выяснить, какие англоязычные сериалы пользуются наибольшей популярностью у зрителей. В список самых востребованных вошли такие хиты, как фэнтезийная сага «Игра престолов», основанная на произведениях Джорджа Мартина, детективный сериал «Профессор Т.» с участием Бена Миллера, британская драма «Отель Портофино», триллер «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном и историческая картина «Рим».

Представленные в топе проекты охватывают различные временные периоды и жанры — от эпических исторических саг до камерных детективных историй, что свидетельствует о значительном и разностороннем интересе аудитории к контенту на английском языке.

Аналитические данные указывают на преобладание женской аудитории среди поклонников таких сериалов. Наиболее активную группу зрителей англоязычных проектов составляют люди в возрастной категории 35–44 лет, за которыми идут группы 25–34 лет и 45–54 лет. Молодежь (18–24 года) также проявляет интерес к подобному контенту, тогда как среди старшего поколения распределение предпочтений наблюдается в группах 55–64 и 65+ лет.

В географическом разрезе наибольшее количество просмотров фиксировалось в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Изучение структуры просмотров подтверждает устойчивый спрос аудитории на жанровые произведения с ярко выраженной сюжетной интригой. Наибольшее внимание зрителей привлекают детективы, триллеры и драмы, которые гармонично сочетают в себе захватывающее повествование, глубокие эмоциональные переживания и понятные зрителю конфликты.