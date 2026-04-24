Metallica и Nirvana: культовые музыкальные группы с лучшим творческим стартом

26 апреля 1964 года в продаже появился первый диск The Rolling Stones, повторяющий название группы, вошедшей в историю музыки. К этой дате «КИОН Музыка» изучила прослушивания дебютных альбомов культовых иностранных коллективов с начала текущего года, чтобы узнать, чей творческий старт наиболее любим аудиторией. Kill ‘Em All от Metallica пользуется самым высоким спросом. Серебро – у Bleach, записанного группой Nirvana, которую основал Курт Кобейн. Бронза досталась Appetite For Destruction в исполнении Guns N’ Roses. В топ-5 также вошли Radiohead с пластинкой Pablo Honey и знаменитая ливерпульская четверка The Beatles, чей союз подарил публике альбом Please Please Me. Шестая строчка за релизом The Doors от одноименного коллектива. Далее расположились Led Zeppelin, Queen, Ramones и The Rolling Stones, которые при выборе названий своих первых дисков руководствовались тем же принципом, что и The Doors.

Самые популярные треки по числу прослушиваний из дебютного альбома группы Metallica:

Seek & Destroy

The Four Horsemen

Motorbreath

Самые популярные треки по числу прослушиваний из дебютного альбома группы Nirvana:

School

Floyd The Barber

Love Buzz

Самые популярные треки по числу прослушиваний из дебютного альбома группы Guns N’ Roses:

Nightrain

It’s So Easy

Welcome To The Jungle

«КИОН Музыка» дополнительно выяснила, у альбома какого коллектива наивысшая плотность прослушиваний по соотношению проигрываний треков в плеере к числу пользовтелей. Возглавила чарт пластинка The Doors. За ней – ранее упомянутый Bleach и диск от группы R.E.M. под названием Murmur.

Касательно разбивки поклонников раннего творчества анализируемых групп по половой принадлежности (по плотности прослушиваний), то мужчины предпочитают первые диски от The Beatles, Queen и Metallica. Женщины остановили свой выбор на The Rolling Stones, The Doors, Led Zeppelin, Nirvana, Guns N’ Roses, Radiohead, а также Ramones.