Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUMetallica и Nirvana: культовые музыкальные группы с лучшим творческим стартом

Metallica и Nirvana: культовые музыкальные группы с лучшим творческим стартом

By editor
172
заглушка

26 апреля 1964 года в продаже появился первый диск The Rolling Stones, повторяющий название группы, вошедшей в историю музыки. К этой дате «КИОН Музыка» изучила прослушивания дебютных альбомов культовых иностранных коллективов с начала текущего года, чтобы узнать, чей творческий старт наиболее любим аудиторией. Kill ‘Em All от Metallica пользуется самым высоким спросом. Серебро – у Bleach, записанного группой Nirvana, которую основал Курт Кобейн. Бронза досталась Appetite For Destruction в исполнении Guns N’ Roses. В топ-5 также вошли Radiohead с пластинкой Pablo Honey и знаменитая ливерпульская четверка The Beatles, чей союз подарил публике альбом Please Please Me. Шестая строчка за релизом The Doors от одноименного коллектива. Далее расположились Led Zeppelin, Queen, Ramones и The Rolling Stones, которые при выборе названий своих первых дисков руководствовались тем же принципом, что и The Doors.

Самые популярные треки по числу прослушиваний из дебютного альбома группы Metallica:

  • Seek & Destroy
  • The Four Horsemen
  • Motorbreath

Самые популярные треки по числу прослушиваний из дебютного альбома группы Nirvana:

  • School
  • Floyd The Barber
  • Love Buzz

Самые популярные треки по числу прослушиваний из дебютного альбома группы Guns N’ Roses:

  • Nightrain
  • It’s So Easy
  • Welcome To The Jungle

«КИОН Музыка» дополнительно выяснила, у альбома какого коллектива наивысшая плотность прослушиваний по соотношению проигрываний треков в плеере к числу пользовтелей. Возглавила чарт пластинка The Doors. За ней – ранее упомянутый Bleach и диск от группы R.E.M. под названием Murmur.

Касательно разбивки поклонников раннего творчества анализируемых групп по половой принадлежности (по плотности прослушиваний), то мужчины предпочитают первые диски от The Beatles, Queen и Metallica. Женщины остановили свой выбор на The Rolling Stones, The Doors, Led Zeppelin, Nirvana, Guns N’ Roses, Radiohead, а также Ramones.

Предыдущая статья
«Чернобыль. Подвиг народа»: новая экспозиция в музее «АТОМ» ВДНХ
Следующая статья
Объявлены победители XVIII конкурса «Корпоративный календарь»

Новое в рубрике